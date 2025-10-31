Léo : la Délégation spéciale donne son quitus pour l’octroi d’un domaine foncier à la SONAGESS et de réserves à la Caisse Populaire et à l’OST

Léo, 30 octobre 2025 (AIB)-La Délégation spéciale de la commune urbaine de Léo a tenu, ce jeudi 30 octobre 2025, sa deuxième session extraordinaire de l’année, présidée par le premier vice-président, Saydou Yago. Plusieurs dossiers d’intérêt communal ont été examinés et adoptés, notamment l’attribution d’un domaine à la Société nationale de gestion des stocks de sécurité (SONAGESS).

Le premier vice-président, Saydou Yago, s’est félicité de la tenue de cette session qui « traduit la volonté de la Délégation spéciale d’œuvrer pour le développement de la commune ». Il a souligné que « ces décisions s’inscrivent dans une vision d’aménagement durable et de renforcement des services publics au profit des populations ».

Le point principal à l’ordre du jour concernait le morcellement partiel de la Zone d’aménagement différé (ZAD), d’une superficie totale de 23 hectares. Les délégués ont approuvé l’attribution d’un lot d’un hectare et demi (1,5 ha) à la SONAGESS. Il a été précisé que cette délibération ne couvrait pas la totalité de la ZAD.

Deux autres points majeurs ont été examinés et adoptés, à savoir le cahier des charges pour la gestion des parkings communaux et l’attribution de réserves foncières.

La Délégation spéciale a ainsi adopté un cahier des charges encadrant la gestion des parkings. Les gérants concernés ont été informés des obligations et règles applicables, en attendant la prise de l’arrêté correspondant par l’autorité communale.

Par ailleurs, les délégués ont marqué leur accord pour l’attribution d’une réserve foncière à la Caisse Populaire et à l’Office de santé des travailleurs (OST), en vue de la construction de leurs sièges respectifs dans la ville de Léo.

La représentante de la Caisse Populaire, Mme Dabiré née Yago Awa, n’a pas caché sa joie : « Je suis satisfaite de cette décision qui va permettre à notre institution de mieux servir ses membres et de renforcer son ancrage dans la commune de Léo, où elle est installée depuis 2009 en location », a-t-elle déclaré en souriant.

De son côté, le responsable de l’OST, Paul Tiendrebéogo, a salué « une avancée majeure pour améliorer l’accès des travailleurs aux soins de santé dans la localité ».

Une portion de 600 m² a également été réservée à l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) pour l’édification d’un château d’eau.

Ouverte après la vérification du quorum par le secrétaire général de la mairie, Saïdou Ouédraogo, la session s’est achevée par une présentation de la direction provinciale de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, relative à ses missions. Les participants sont sortis satisfaits des travaux après diverses communications.

Agence d’information du Burkina

BAN/ata