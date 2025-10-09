L’enseignement de la Révolution française retiré du programme scolaire malien

Ouagadougou, 9 oct. 2025 (AIB)- Le ministère malien de l’Éducation nationale a ordonné, jeudi, la suspension immédiate de l’enseignement de la leçon portant sur la Révolution française de 1789 dans les classes de 9e année (ou 4º), selon une note officielle jugée « très urgente ».

Dans le document signé ce jeudi par le secrétaire général du ministère, Boubacar Dembélé, les directeurs des Académies d’Enseignement sont instruits de prendre sans délai les mesures urgentes et nécessaires pour suspendre cette partie du programme d’histoire.

L’AIB a pu confirmer l’authenticité de la note auprès de plusieurs sources maliennes…

La décision ne précise pas les raisons de cette mesure, mais invite au « respect strict des termes de la présente ».

« Toute disposition contraire me contraindrait à prendre les mesures qui s’imposent », averti M. Dembélé.

Agence d’information du Burkina