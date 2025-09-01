Burkina-Kadiogo-Religion-Lecture-Coran

Lecture et mémorisation du Coran : Moussa Diallo du Nakambé surclasse ses adversaires

Ouagadougou, 1er sept. 2025 (AIB) – Moussa Diallo de la région du Nakambé a remporté dimanche à Ouagadougou, la 7e édition du Concours national de lecture et de mémorisation du Saint Coran (CONALMESCO-225), organisé par l’association islamique « An –nasr », a constaté l’AIB sur place.

Débuté avec 400 candidats inscrits et venus des 4 coins du Burkina Faso, Moussa Diallo a franchi toutes les étapes des éliminatoires, se plaçant parmi les 56 du premier tour et des 16 finalistes. Selon les membres du jury, le lauréat Moussa Diallo a su gérer sa voix, sa maîtrise du Saint Coran. Il a eu une bonne attitude pendant la lecture en ne doutant pas sur certains passages du Saint Coran.

Les candidats ont été évalués à 4 niveaux : la mémorisation de tout le Saint Coran, la mémorisation de la moitié du Saint Coran, la mémorisation des 2/60 du Saint Coran et la catégorie de ceux qui ne savent pas bien lire le Saint Coran.

Moussa Diallo a montré sa satisfaction, tout en remerciant Dieu de lui avoir permis de remporter le premier prix. « Je suis très content et je remercie également les organisateurs pour cette initiative. Que Dieu les bénisse pour qu’ils puissent continuer leurs œuvres ». Il a reçu une moto, trophée, une enveloppe financière, une attestation et bien d’autres gadgets.

Les concours ont été organisés dans 4 catégories et les résultats sont les suivants : au niveau de la catégorie « deux hizbs » c’est Abdoulmalick Doumbéré (Haut-Bassin) qui a remporté le premier prix devant Ismaël Diallo (Sud-ouest), pendant que dans la catégorie « lecture », c’est Samsoudine Ganemtoré (Centre-est) qui a été le meilleur devant Moumouni Sawadogo (Centre). Au niveau de la catégorie « trente hizbs », c’est Abdoul Hafize Kalmogo (Centre-sud) qui a remporté le premier prix devant Adama Kindo (Cascades) et au niveau de la catégorie « soixante hizbs » c’est Moussa Diallo (Centre-Est) qui a été le meilleur Mamadou Soumaïla (Sahel)

Le président de l’association islamique An-nasr Nassirou Nikiéma a rappelé que « l’objectif de ce concours c’était de réunir la jeunesse musulmane autour du Saint Coran. C’est de leur donner l’envie de pouvoir apprendre le sens du Saint Coran et de pouvoir pratiquer le message vrai du Saint Coran ». Il a également traduit sa satisfaction pour avoir pu organiser les présélections dans toutes les régions du Burkina, mentionnant que « les enfants ont fourni beaucoup d’effort dans l’apprentissage du Saint Coran »

Un des parrains, el hadj Ahmad Taonsa s’est exprimé au nom de tous les parrains qui ont contribué à la réussite de l’événement. « J’ai accepté parrainer cette cérémonie parce que le Coran est un livre saint qui nous conseille à suivre la voie de Dieu. A mes filleuls je conseille de continuer à apprendre le Saint Coran pour être comme les imminents cheicks et docteurs du Burkina qui maîtrisent bien la religion».

C’est le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) Aboubacar Yugo qui a patronné la cérémonie. Plusieurs leaders musulmans tels que le docteur Mohammed Kindo, le cheick Ismail Derra, le président de la communauté musulmane Moussa Koanda ont marqué de leur présence à cette cérémonie.

Agence d’information du Burkina

as/ata