Le Trophée de la CAN Maroc 2025 poursuit son Diaspora Tour

Ouagadougou, 4 décembre 2025 – Le Trophée de la Coupe d’Afrique des Nations CAF Maroc 2025 a poursuivi son Diaspora Tour en faisant escale à l’Hexagone, où une soirée haute en couleurs s’est tenue au Palais de Tokyo. Cette initiative entend créer un pont fort entre le continent africain et sa diaspora en Europe, mobilisée en amont de la prochaine CAN organisée au Maroc, rapporte la MAP.

Cet événement a réuni footballeurs, journalistes, artistes et passionnés du ballon rond, venus célébrer « l’énergie du continent, la ferveur de ses communautés et ce lien fort qui unit les supporters d’ici et d’ailleurs », selon la philosophie de la tournée.

Le moment phare de cette soirée a été la présentation officielle du Trophée de la CAN TotalEnergies CAF, accueillie sous les applaudissements d’un public venu en nombre.

À l’approche d’une édition très attendue au Maroc, cette étape parisienne marque un temps fort de la mobilisation autour de la compétition, renforçant l’enthousiasme au sein des communautés africaines installées en Europe.

Dans une déclaration accordée à la MAP, Omar Khyari, conseiller du président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), a souligné que le Diaspora Tour a pour objectif de « fédérer les Africains vivant en Europe autour de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ».

Il a mis en avant « l’engouement immense observé la semaine dernière à Londres et cette semaine à Paris », avant de rappeler que, « conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc prépare ce qui sera la meilleure édition de l’histoire de la CAN », avec une FRMF pleinement mobilisée sous le leadership de son Président Fouzi Lekjaa pour garantir une compétition et une expérience de premier ordre.

Le journaliste français Hervé Penot, grand reporter au quotidien sportif L’Équipe, a salué les préparatifs du Maroc, estimant que cette CAN « pourrait être l’une des meilleures jamais organisées sur le continent ». Il a mis en avant la qualité exceptionnelle des infrastructures, ainsi que la progression continue du football marocain, devenu une référence en Afrique.

L’escale parisienne du Trophée s’inscrit ainsi dans une dynamique continentale visant à rapprocher les publics, amplifier la ferveur et préparer l’une des éditions les plus prometteuses de l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations.

Agence d’information du Burkina

Source MAP