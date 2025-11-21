Le Tatarstan, un fleuron économique de la Russie à la recherche de nouveaux investisseurs

Kazan, 20 nov. 2025 (AIB)-La République du Tatarstan, fleuron économique et industriel de la Fédération de Russie, multiplie ses activités de lobbying pour attirer de nouveaux investisseurs, parmi lesquelles figure l’organisation, les 14 et 15 mai 2026, d’un forum économique international dans sa capitale, Kazan, a appris l’AIB sur place.

Dans la Fédération de Russie, 41,2 % du caoutchouc, 61,2 % des pneus, 30,2 % des camions et 24 % du polyéthylène sont produits en République du Tatarstan, a appris l’AIB mercredi auprès de la ministre en charge des Investissements, Talia Minoullina.

Selon Mme Minoullina, la région se distingue également par la fabrication d’hélicoptères, d’avions et de bateaux, faisant d’elle l’une des localités les plus dynamiques de Russie.

L’État, qui couvre 68 000 km², est également champion de la production de lait (3 millions de tonnes), de pommes de terre et de légumes (3 millions de tonnes), ainsi que de céréales (près de 4 millions de tonnes), a précisé la ministre.

La République du Tatarstan, c’est également la haute technologie.

Talia Minoullina a présenté la cité futuriste Innopolis, construite par son gouvernement, dans laquelle on trouve une ville ultramoderne de 7 890 habitants, dont 70 % travaillent dans les secteurs de l’information et de la technologie, avec un salaire mensuel moyen de 16 600 dollars US.

On y recense aussi une zone économique spéciale où se trouvent 9 821 emplois et 342 entreprises cumulant 2,3 milliards de dollars d’investissements.

Innopolis, c’est surtout une université des sciences et de l’éducation comprenant 9 centres scientifiques, 18 laboratoires, 60 start-up créées par des étudiants et accueillant 1 528 étudiants originaires de 31 pays.

Mme Minoullina, par ailleurs responsable de l’Agence d’investissements et de développement du Tatarstan, livrait, le 19 novembre 2025, ces informations à 20 journalistes issus de 10 agences de presse africaines, présents en Russie sur invitation de leur consœur russe TASS.

Pour attirer de nouveaux investisseurs, la République du Tatarstan accueillera la 17ᵉ édition du Forum économique international de Kazan, les 14 et 15 mai 2026, dans l’objectif de mettre en œuvre des projets communs et de promouvoir des investissements mutuels.

En République de Tatarstan, l’islam occupe une place prépondérante dans tous les sphères de la vie.

Durant le forum, se tiendront une exposition internationale dénommée « Russie-Monde islamique » et le Salon international du marché du halal et le festival de la mode pudique.

Le forum de Kazan abordera aussi un large éventail de sujets liés à la coopération entre la Russie et les pays musulmans, tels que la finance islamique, l’industrie halal, l’industrie et la production, la logistique, le commerce, l’investissement, l’innovation, la technologie, l’éducation, la culture, le sport et le tourisme.

Enfin, l’événement accueillera également le Forum annuel des chambres de commerce et d’industrie des États membres de l’OCI.

