Le Sanguié à l’unisson pour la Révolution Progressiste et Populaire

Réo, 30 août 2025 (AIB) – La place de la Nation de Réo a été le théâtre d’un rassemblement exceptionnel ce samedi, où la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC), section provinciale du Sanguié, a organisé un grand meeting de soutien au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Sous un soleil radieux, des milliers de participants venus des dix communes de la province du Sanguié ont affiché une impressionnante mobilisation, témoignant de leur engagement indéfectible envers la « Révolution Progressiste et Populaire » en cours.

L’événement a réuni plusieurs personnalités originaires du Sanguié, à commencer par le président de la Commission de l’AES, Bassolma Bazié et le ministre de la Justice, Edasso Rodrigues Bayala. Leurs interventions, empreintes d’un sentiment de fierté et de détermination, ont mis l’accent sur la nécessité pour la jeunesse et l’ensemble de la population de soutenir sans réserve le leadership du Capitaine Traoré.

Le meeting a également vu la participation d’autorités coutumières, religieuses, militaires, et paramilitaires, soulignant le caractère inclusif de l’initiative.

Le coordinateur provincial de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire, Basile Bationo, a salué la présence massive des participants, y voyant un signal fort de soutien au chef de l’État. Il a rappelé que la prise de pouvoir du Capitaine Traoré n’était pas motivée par l’ambition, mais par la volonté de sauver un pays au bord du gouffre.

Bationo a également souligné que la Révolution vise à refonder la société burkinabè, en luttant contre l’impérialisme, en instaurant une gouvernance vertueuse et en assurant la souveraineté du pays. Son discours s’est conclu par un appel poignant à l’union, un rempart indispensable pour surmonter les défis actuels, paraphrasant l’historien Joseph Ki-Zerbo : « S’unir ou périr ».

L’exemple du Sanguié et la fierté d’une jeunesse engagée

Les propos des deux éminents fils du Sanguié, Bassolma Bazié et Edasso Rodrigues Bayala, ont été particulièrement marquants. Le ministre de la Justice, Edasso Bayala, a exprimé sa gratitude pour cette mobilisation exceptionnelle, rappelant que ce n’est pas la première fois que la province se montre solidaire. Il a cité les précédents rassemblements et les contributions financières significatives au Fonds de soutien patriotique, démontrant la constance de l’engagement des habitants du Sanguié.

Le ministre Bayala a insisté sur l’importance de ce meeting pour rendre hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), qui « bravent chaque jour la mort » pour assurer la sécurité du peuple. Il a clarifié le concept de « Révolution Progressiste et Populaire », expliquant qu’il s’agit d’une transformation sociale qui implique la population à la base pour atteindre les objectifs de développement. « C’est une nouvelle manière de faire », a-t-il précisé, appelant à un comportement exemplaire de la part de tous.

Le représentant des parrains, Jean Bosco Bazié, quant à lui, a exhorté les jeunes à soutenir le leader de la Transition, reconnaissant les sacrifices de celui-ci et de toute son équipe. Il a fustigé ceux qui « deviennent un obstacle » pour le pays, prévenant qu’ils « s’allumeront », une métaphore qui a souligné la détermination à ne tolérer aucune trahison.

Il a exhorté la jeunesse à faire preuve d’engagement et à ne pas « suivre » ceux qui s’opposent à la Révolution.

Les discours ont été entrecoupés d’interludes musicaux et de prières de la part des chefs coutumiers et religieux, qui ont réaffirmé que le président est un « don de Dieu ».

En conclusion, le grand meeting de Réo a non seulement réaffirmé le soutien du Sanguié à la « Révolution Progressiste et Populaire », mais a également été un puissant appel à l’unité, au sacrifice et à l’engagement citoyen.

C’était un message clair aux ennemis de la patrie : le peuple burkinabè est plus que jamais uni derrière son leader pour faire du Burkina Faso un véritable Eldorado.

Séance tenante, une collecte de fonds a permis de récolter la somme de 406.150 F pour soutenir les FDS et VDP. Outre cette somme d’argent, ils bénéficient également de vivres et de chaussures militaires.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/AS/ATA