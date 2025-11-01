MAROC-SAHARA-DIPLOMATIE-DISCOURS

Le Roi Mohammed VI salue une « victoire historique » après l’adoption par l’ONU d’une résolution reconnaissant l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine

Rabat, 31 octobre 2025 (AIB)- Le Roi Mohammed VI a qualifié vendredi de « tournant décisif » l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2797, qui consacre l’autonomie sous souveraineté marocaine du Sahara. Dans un discours solennel adressé à la Nation, le Souverain a affirmé qu’« il y a un avant 31 octobre et un après 31 octobre », saluant « la victoire diplomatique » du Royaume après un demi-siècle de négociations.

Le Roi a estimé que cette résolution marque « la fin du conflit artificiel » autour du Sahara, en réaffirmant que l’Initiative marocaine d’autonomie constitue « l’unique base de règlement politique réaliste et applicable ».

Il a indiqué que le Maroc procédera à la mise à jour de cette initiative avant de la soumettre à l’ONU, afin d’aboutir à un règlement définitif.

Le souverain a également remercié les pays ayant soutenu la position du Maroc, citant notamment les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, l’Espagne et l’Union européenne.

Il a exprimé une « mention spéciale » à l’ancien président américain Donald Trump, pour « son rôle déterminant dans l’ouverture de la voie à un règlement définitif du conflit ».

Évoquant la portée régionale de la résolution, le roi a souligné que les provinces du Sud, désormais reconnues comme espace de développement sous souveraineté marocaine, « s’affirment comme un pôle de stabilité et de croissance », notamment dans la région du Sahel et du Sahara.

Dans un message d’apaisement, Mohammed VI a assuré que le Maroc ne considère pas cette avancée « comme un trophée » et a appelé à une réconciliation fraternelle. Il a invité « les frères des camps de Tindouf » à rejoindre « le giron du Maroc uni », promettant égalité de droits à tous les citoyens.

S’adressant à son homologue algérien, le président Abdelmadjid Tebboune, le Roi a lancé un appel au dialogue « sincère et fraternel » pour surmonter les différends et jeter les bases d’une coopération renouvelée.

Il a également réaffirmé l’engagement du Maroc pour la relance de l’Union du Maghreb sur des bases de respect mutuel et de complémentarité.

Enfin, le souverain a rendu hommage aux Forces armées royales et aux habitants des provinces du Sud pour leur attachement à l’unité nationale, ainsi qu’à la mémoire du roi Hassan II, « artisan de la Marche verte », dont le 50e anniversaire coïncide avec cette reconnaissance internationale.

Agence d’Information du Burkina

Source : Le Brief