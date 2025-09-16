VISITE OFFICIELLE AU PALAIS DE KOULOUBA

Le Président sierra-léonais Julius Maada BIO réaffirme le soutien de son pays au Burkina Faso

(Ouagadougou, 16 septembre 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a eu un tête-à-tête avec son homologue sierra-léonais, Dr Julius Maada BIO en visite de d’amitié et de travail dans notre pays.

A l’issue de cette rencontre élargie aux délégations des deux pays, le Président sierra-léonais a, dans une déclaration, réitéré le soutien de la Sierra Leone au Burkina Faso dans la situation qu’il traverse depuis quelques années.

« Nous sommes frères, nous ne pouvons pas être divisés. Ma visite est un geste de solidarité, pour montrer au Président et au peuple du Burkina Faso qu’ils ne sont pas seuls. Nous ferons tout notre possible pour que la paix revienne dans ce pays », déclare le Chef d’État de la Sierra Leone.

Selon lui, le développement et la paix constituent des priorités. Les pays de la sous-région doivent y travailler et dans l’union. « C’est ma deuxième visite, car nous devons montrer notre solidarité envers un pays qui fait de grands efforts, mais qui est freiné par la situation sécuritaire », rappelle Dr Julius Maada BIO qui dit être venu en son nom personnel, au nom de la CEDEAO, et celui de la Sierra Leone.

Au-delà de la solidarité exprimée, le Président sierra-léonais a évoqué avec le Président TRAORÉ, son combat pour la paix et le renforcement de l’unité entre les peuples. Il souligne « la nécessité de préserver l’unité de la famille ouest-africaine ».

Ancien militaire et président au moment où son pays a vécu une période de guerre, le Président Maada BIO dit avoir partagé son expérience avec son frère, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Direction de la communication de la Présidence du Faso