BURKINA – MONTÉE DES COULEURS – DISCOURS DU PRÉSIDENT

Le président du Faso appelle les Burkinabè à travailler pour développer le pays

Ouagadougou, 9 juin 2025 (AIB) – Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a appelé, lundi, lors de la montée des couleurs nationales, les Burkinabè à travailler davantage pour le développement du pays.

« Le Burkinabè est reconnu comme quelqu’un de très courageux, travailleur, résilient et plein d’abnégation », a affirmé le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Selon le capitaine Traoré, les Burkinabè doivent redoubler d’efforts pour cultiver ces valeurs et ainsi contribuer au développement du pays.

Le chef de l’État s’exprimait lundi au palais présidentiel de Koulouba, lors de la traditionnelle montée des couleurs nationales.

« Partout où vous allez, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde, vous trouverez des Burkinabè. Ce sont les valeurs d’intégrité et de travail qui permettent de les identifier », a-t-il soutenu.

Le président du Faso a également exhorté les fils et filles du pays à tout mettre en œuvre pour demeurer des hommes et des femmes intègres et à redoubler d’efforts pour le bonheur du Burkina et celui de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel.

Agence d’Information du Burkina

