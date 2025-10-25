Le Premier ministre encourage les forces combattantes et salue les avancées du centre d’hémodialyse de Tenkodogo

Tenkodogo, 24 octobre 2025 (AIB)-En marge de l’ouverture du Salon régional de l’artisanat (SARA) dans la région du Nakambé, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtaalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a successivement galvanisé les forces combattantes du 61e Régiment d’infanterie commando (61e RIC) et encouragé le personnel du centre d’hémodialyse du Centre hospitalier régional (CHR) de Tenkodogo, au cours d’une visite effectuée ce vendredi.

À la place d’armes du 61e RIC, le Chef du Gouvernement a d’abord invité les troupes à observer une minute de silence à la mémoire des militaires et Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés au combat pour la défense du territoire national.

Le Premier ministre a adressé un message de fierté, d’espoir et d’engagement aux forces combattantes déployées dans la région du Nakambé. Il a souligné que, grâce à l’engagement des troupes, des zones autrefois sous menace ont été sécurisées, permettant aux populations déplacées de regagner leurs villages et de reprendre leurs activités agropastorales et commerciales.

« Vous êtes la fierté du peuple burkinabè. Les populations meurtries retrouvent leur dignité grâce à votre détermination », a-t-il déclaré devant les militaires, policiers, gendarmes, agents des eaux et forêts, douaniers, gardes de sécurité pénitentiaire et Volontaires pour la défense de la patrie mobilisés à ses côtés.

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, a insisté sur l’unité et la cohésion comme conditions essentielles pour la victoire :

« Ici, je vois des combattants debout comme un seul homme, avec le même objectif : défendre la Patrie. Cette harmonie retrouvée avec les populations constitue une source majeure de conviction que la victoire est certaine. »

Rimtaalba Jean Emmanuel Ouédraogo a réaffirmé l’engagement du Gouvernement, sous les orientations du Président du Faso, à renforcer les capacités opérationnelles des forces combattantes, en hommes et en équipements. Il a également salué la mobilisation citoyenne à travers le Fonds de soutien patriotique, signe d’un peuple uni derrière ses défenseurs.

Le Premier ministre a annoncé que la fin de la saison des pluies marque une nouvelle phase d’opérations destinées à reconquérir davantage de localités et à sécuriser durablement le territoire. Il a invoqué la protection divine sur les forces engagées sur l’ensemble du territoire.

Après l’étape du 61e RIC, le Chef du Gouvernement s’est rendu au centre d’hémodialyse du CHR de Tenkodogo. Mis en service en janvier 2024, ce centre constitue une réponse à la forte pression exercée auparavant sur celui de Ouagadougou, où de nombreux patients devaient se rendre chaque semaine.

Selon les statistiques présentées au Premier ministre, environ 5 700 séances de dialyse ont déjà été effectuées depuis l’ouverture, et 90 patients sont actuellement suivis, répartis en trois groupes avec douze postes de dialyse opérationnels. L’accès à la gratuité des soins a renforcé la fréquentation du centre dès les premières semaines.

Les responsables ont toutefois évoqué des défis persistants, notamment le besoin de personnel spécialisé.

Rimtaalba Jean Emmanuel Ouédraogo a félicité les travailleurs pour leur engagement et les a rassurés que les efforts du Gouvernement se poursuivront pour améliorer le plateau technique, les conditions de travail et la disponibilité du personnel qualifié.

Il a rappelé que, malgré le contexte sécuritaire, la santé demeure une priorité, avec 12 % du budget national consacré au secteur.

Le Premier ministre a ensuite visité le service de néphrologie nouvellement construit, dont la mise en service est prévue avant la fin de l’année, grâce à l’acquisition déjà engagée des équipements.

Il a également annoncé l’ouverture prochaine de cinq nouveaux centres d’hémodialyse, notamment à Gaoua et à Banfora d’ici le premier trimestre 2026, avant le déploiement progressif d’autres unités à Kaya et à Manga.

