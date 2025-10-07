Le Premier ministre burkinabè à Dakar pour le Forum Invest In Sénégal

Dakar, 6 oct. 2025 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est arrivé lundi nuit à Dakar, où il prendra part au deuxième Forum Invest In Sénégal, prévu les 7 et 8 octobre 2025.

À sa descente d’avion à l’aéroport international Blaise Diagne, il a été accueilli par son homologue sénégalais, Ousmane Sonko.

En marge des travaux, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo aura des rencontres bilatérales avec des partenaires techniques et financiers, des audiences, ainsi que des visites d’expositions et de sites mémoriels et une rencontre avec la communauté burkinabè.

La participation du Chef du Gouvernement burkinabè au Forum Invest In Sénégal témoigne de la volonté du Burkina Faso de s’inscrire pleinement dans la dynamique régionale de promotion des investissements et s’inscrit dans la stratégie de diplomatie économique proactive visant à faire du pays une destination d’investissement crédible et résiliente, informe son service de communication.

Placé sous le thème « Connecter les opportunités, bâtir l’avenir », le Forum Invest In Sénégal réunit des acteurs publics et privés venus du monde entier pour réfléchir à des solutions durables et à des stratégies d’investissement innovantes au service du développement africain.

Pour les autorités sénégalaises, le forum incarne « une vision souveraine, audacieuse et assumée d’un développement fondé sur l’innovation, la transformation locale, la justice sociale et la coopération équitable ».

Le Président de la République sénégalaise Bassirou Diomaye Faye appelle les investisseurs et partenaires à faire de chaque engagement un levier d’impact et de chaque partenariat un pilier de transformation.

