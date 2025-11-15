BUREAU NATIONAL DES GRANDS PROJETS DU BURKINA FASO
Le nouveau Directeur exécutif installé dans ses fonctions
(Ouagadougou le 15 novembre 2025). Le Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, a procédé ce vendredi 14 novembre 2025, à l’installation du nouveau Directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina Faso (BN-GPB), le Pr Hamidou SAWADOGO.
Maître de conférences et agrégé en économie, Pr Hamidou SAWADOGO succède à Wendpanga Bruno COMPAORÉ, qui a dirigé le BN-GPB pendant près de deux ans.
Le Ministre Directeur de cabinet a félicité le nouveau Directeur exécutif et a souligné les attentes des Burkinabè en matière de développement. « Aujourd’hui, nous sommes des Burkinabè qui avons un désir ardent du développement », déclare-t-il. Il a ainsi invité Pr SAWADOGO à s’engager pleinement dans ses fonctions et à être passionné par des projets ambitieux, guidé par les aspirations profondes du Peuple.
Dans son discours, Pr Hamidou SAWADOGO a exprimé sa gratitude au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, pour la confiance placée en lui. Il a reconnu l’importance de sa mission, soulignant le rôle stratégique du BN-GPB dans la transformation du pays.
Avec l’ambition de bâtir, avec son équipe, une institution « forte, crédible et performante au service du développement national », Pr SAWADOGO a promis d’exercer ses fonctions avec « intégrité, détermination et patriotisme », dans le respect des valeurs de la Révolution Progressiste Populaire et des orientations du Gouvernement.
En transmettant le flambeau, le Directeur exécutif sortant, Wendpanga Bruno COMPAORÉ, se dit certain que son successeur œuvrera pour le progrès du Burkina Faso et le mieux-être des populations.
Le Ministre Directeur de cabinet, Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, a également salué le mérite de M. COMPAORÉ, louant sa passion et son engagement dans la conduite des dossiers du BN-GPB.
Direction de la communication de la Présidence du Faso