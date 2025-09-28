Le Niger dénonce «le soutien assumé et revendiqué par la France au terrorisme au Sahel »

Ouagadougou, 27 sept. 2025 (AIB)-Le Premier ministre du Niger, Lamine Zeine Ali Mahaman, a dénoncé samedi « le soutien assumé et revendiqué par la France au terrorisme au Sahel et au Niger en particulier ».

« Je tiens à dénoncer le soutien assumé et revendiqué par la France au terrorisme au Sahel et au Niger, en particulier », a déclaré le chef du gouvernement nigérien, ce samedi à New York.

Prenant la parole devant les Nations unies, Lamine Zeine Ali Mahaman a affirmé que, depuis le renvoi des troupes françaises du Niger en 2023, le gouvernement français a mis en place « un véritable plan sournois et subversif de déstabilisation » de son pays.

Ce plan, a-t-il précisé, « consiste, entre autres, à renseigner, former, financer et équiper les terroristes, ainsi qu’à entreprendre des tentatives malheureuses pour créer les conditions d’un conflit interethnique au Niger et au Sahel ».

La France, a-t-il poursuivi, a également mené « une campagne de désinformation et d’intoxication » visant à discréditer son pays, ses institutions, ses responsables politiques et son armée.

Elle a entretenu et alimenté une tension politique permanente entre le Niger et certains de ses voisins.

À cela s’ajoute, selon lui, « une guerre économique et financière sans précédent », qui se traduit par une volonté « haineuse » de la France de saboter les projets de développement du Niger, en démobilisant les investisseurs et en votant systématiquement contre son pays au sein des institutions financières internationales telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le FMI.

Agence d’information du Burkina

WIS/ata