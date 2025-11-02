Le Nayala célèbre l’excellence scolaire autour de la discipline et du mérite

Toma, 29 octobre 2025 (AIB) – La province du Nayala a célébré ce mercredi l’édition 2025 de la Journée de l’Excellence scolaire à l’école Toma Sud. Parrainée par Jean Bosco Ki, représentant de l’UNESCO, et placée sous le thème « L’éducation, notre force pour un avenir meilleur », la cérémonie a récompensé 103 acteurs de l’éducation ainsi que seize meilleurs élèves et enseignants, illustrant le rôle du mérite et de la discipline dans le développement local et national.

La journée a été organisée sous la coordination de Thomas Garané, directeur provincial de l’enseignement primaire, préscolaire et non formel, avec le Haut-Commissaire du Nayala, Honoré Frédéric Paré, en invité d’honneur. Plusieurs co-parrainages ont également marqué l’événement, notamment ceux de Hamidou Toé, attaché d’administration scolaire et universitaire, et de Maître Siaka Niamba, avocat à la cour.

Les lauréats ont été récompensés par des vélos, des kits scolaires, des tablettes, des cartables, des pagnes et une moto dame de marque Sirus Yamaha d’une valeur de 925 000 F CFA. La promotion 1991-1998 de l’école Toma Sud a également offert un vélo au premier élève de l’établissement.

Dans son allocution, le parrain Jean Bosco Ki a rappelé que « l’excellence n’est pas un privilège, mais une exigence pour tout développement durable ». Il a exhorté les élèves à la discipline, à la persévérance et au respect des enseignants, piliers essentiels de la réussite scolaire. Le Haut-Commissaire Paré a félicité les lauréats pour leurs résultats exemplaires et encouragé les autres élèves à redoubler d’efforts pour figurer parmi les meilleurs lors des prochaines éditions.

Paré L. Germaine, désignée meilleure enseignante de la province, a présenté 77 élèves à l’examen du Certificat d’Études Primaires avec un taux de réussite de 100 %. En récompense, elle a reçu une moto Sirus dame d’une valeur de 950 000 F CFA et a dédié ce prix à son mari, affirmant que le soutien familial est essentiel pour accomplir sa mission éducative.

La cérémonie a mis en lumière le rôle des donateurs et de la communauté éducative dans la promotion de l’excellence. Elle s’inscrit dans la dynamique nationale visant à valoriser le mérite et à encourager le travail bien fait. Le parrain a conclu en lançant un appel à la persévérance et à la solidarité : « Ensemble, faisons de l’excellence notre culture quotidienne ».

