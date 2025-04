Le ministre Gilbert Pingdwendé Ouédraogo vante la qualité des produits burkinabè au marché artisanal de Lomé

Lomé, 26 avr. 2025 (AIB) – Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, a vanté vendredi à Lomé, au Marché international de l’artisanat du Togo (MIATO), la qualité des produits artisanaux burkinabè, invitant les festivaliers à s’en procurer.

« Chers festivaliers, je vous invite à visiter les stands de nos braves artisans. Vous y trouverez divers produits emblématiques du Burkina Faso comme le Faso Dan Fani que je porte avec fierté. Mais je reste modeste, sinon je devrais dire que c’est avec élégance », a indiqué le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo.

Le ministre Ouédraogo s’exprimait vendredi à Lomé lors de la cérémonie d’ouverture de la 4ᵉ édition du Marché international de l’artisanat du Togo (MIATO). Le Burkina Faso est le pays invité d’honneur de ce marché de l’artisanat africain.

Il y a conduit une délégation d’une centaine d’artisans et d’acteurs culturels qui vont exposer la diversité des produits de l’artisanat et de la culture burkinabè.

Pour M. Ouédraogo, les festivaliers trouveront dans les stands burkinabè le Faso Dan Fani, le koko Donda, le chapeau de Saponé et bien d’autres produits issus de la sculpture du bois et de la maroquinerie.

« Plus qu’un produit, ces créations que vous allez visiter et certainement emporter véhiculent l’histoire et la culture du peuple burkinabè », a-t-il ajouté.

L’édition 2025 du MIATO se tient sous le thème : « Protection des œuvres artisanales : enjeux et défis ».

De son avis, ce thème « démontre à souhait l’engagement et l’intérêt de nos pays à protéger les œuvres et autres créations de l’artisanat pour un développement socioéconomique endogène ».

Selon lui, le choix de ce thème est également important pour l’artisanat africain, qui est en proie à la concurrence déloyale des produits contrefaits qui inondent les marchés.

La protection des œuvres artisanales constitue un enjeu mais aussi un défi que nos pays doivent travailler à relever pour assurer la qualité des produits de l’artisanat et les rendre plus compétitifs sur le marché international, a-t-il souligné.

Il a fondé l’espoir que les échanges et panels sur la thématique permettront d’aboutir à des solutions concrètes qui contribueront à booster l’élan des artisans vers la protection de leurs œuvres.

« Je lance un vibrant appel à tous pour qu’ensemble nous nous engagions à soutenir nos artisans, porte-étendards de notre identité et acteurs par excellence du développement de nos États », a conclu le ministre.

La journée de ce samedi 26 avril 2025 est consacrée au Burkina Faso, pays invité d’honneur.

Agence d’information du Burkina

Désiré NIKIEMA, Envoyé spécial à Lomé.