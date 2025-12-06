Le ministre en charge des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré a reçu le ministre ivoirien de l’Intégration africaine

Ci-dessous un mémo

« Mémo sur la visite au Burkina Faso de Monsieur Adama DOSSO, Ministre Délégué Chargé de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, 5-7 décembre 2025-Ouagadougou

A la demande des autorités ivoiriennes, le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Son Excellence Monsieur Karamoko Jean Marie TRAORE, a reçu en audience Son Excellence Monsieur Adama DOSSO, Ministre Délégué Chargé de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur.

En accueillant cette visite, le Burkina Faso traduit sa fidélité aux valeurs de fraternité et d’intégration, conformément aux aspirations profondes du peuple burkinabè et du peuple frère de Côte d’Ivoire.

Il réaffirme son engagement pour l’instauration d’une coopération régionale fondée sur le respect mutuel et une volonté sincère de consolider la paix.

L’accueil réservé par les autorités burkinabè traduit donc une volonté claire : continuer de travailler à des relations apaisées, dans l’intérêt des deux peuples.

Les échanges qui ont eu lieu ont été menés dans un climat de vérité, de sincérité et sans langue de bois.