PERSONNALITÉ INVITÉE AU CAMP VACANCES FASO MÊBO DE OUAGADOUGOU, 2E VAGUE

Le Ministre de la Défense invite les campeurs au respect des symboles de l’État

(Ouagadougou, 16 septembre 2025). Le Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de brigade Célestin SIMPORÉ a rendu visite ce mardi aux participants au Camp vacances Faso Mêbo de la 2e vague de Ouagadougou, en tant que personnalité invitée.

Le Ministre d’État s’est entretenu avec les Campeurs sur les valeurs de l’unité, du vivre-ensemble et de l’amour de la Patrie. « Vous portez tous l’uniforme de l’armée. Dans le mot uniforme, nous avons la racine uni. Ce qui veut dire que, nous qui sommes dans les couleurs de l’armée, nous devons être unis par cette tenue », indique la personnalité invitée aux Campeurs. Selon le Général de brigade, l’unité et la cohésion sont indispensables pour la construction d’une Nation forte.

Le Ministre d’État a appelé les Campeurs au respect du drapeau et des autres symboles de l’État, à la discipline et à l’ardeur au travail. « Si vous voulez que le Burkina avance, vous devez être des grands travailleurs dans la vie active, infatigables. C’est ainsi qu’on arrive à développer un pays », soutient le Général SIMPORÉ.

Il a invité les campeurs à avoir des rêves dans la vie et à travailler avec abnégation à leur accomplissement. Le Général de brigade a indiqué aux participants que son département travaille, sur les instructions du Président du Faso, à recouvrer l’intégralité du territoire national pour permettre à tous les enfants du Burkina Faso de pouvoir aller librement à l’école.

Direction de la communication de la Présidence du Faso