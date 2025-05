Burkina-Jeunesse-Emploi-Partenariat

Le ministère en charge de la jeunesse et ses partenaires pour l’employabilité des jeunes

Ouagadougou, 27 mai 2025 (AIB) – Le ministre en charge de la jeunesse Roland Somda a rencontré mardi à Ouagadougou, les partenaires de son département pour mieux accorder les violons afin que la jeune génération du Burkina Faso soit plus dans la chaine des valeurs, a constaté l’AIB.

Cette rencontre désormais instituée est la 2e du genre entre le ministère en charge de la jeunesse et ses partenaires. Le département en charge de la jeunesse a fait le constat que les actions de beaucoup de partenaires au développement qui interviennent dans divers domaines au profit de la jeunesse manquent suffisamment de coordination pour mieux impacter la jeunesse.

« Cette rencontre a été l’occasion pour le département de réunir autour de la table tous les partenaires au développement et expliquer une fois de plus la vision des plus hautes autorités vis-à-vis de la jeunesse. Aujourd’hui la priorité pour nous c’est de mettre cette jeunesse au travail. C’est de mettre cette jeunesse en mouvement pour qu’elle soit un véritable levier au développement du Burkina Faso surtout à ce tournant décisif de son histoire », a dit le ministre Somda.

Il a mentionné que « le message qui a été passé aux partenaires c’est que leur contribution doit participer à la mise en œuvre de cette vision. Il n’est pas question qu’un partenaire puisse apporter sa contribution pour autre chose en dehors de la vision tracée par les plus hautes autorités et portée en partie par le département, en ce qui concerne la prise en charge de la jeunesse ».

Il se réjoui donc de ce cadre qui est devenu institutionnel. Tous les trimestres et à chaque fois que de besoin, les deux parties se retrouvent pour faire le point des avancées par rapport à la mise en œuvre de cette vision.

Pour le patron du département en charge de la jeunesse, « ça sert aussi d’instances d’orientation des actions, des contributions des partenaires pour qu’à termes, nous puissions impacter de façon significative cette jeunesse dont les besoins se font pressants. C’est mettre cette jeunesse au travail, faciliter l’accès aux financements pour leur permettre d’entreprendre et surtout d’être dans la chaine des valeurs ».

Le ministère en charge de la jeunesse dit vouloir une jeunesse qui sait produire, (participer à la production), transformer (au lieu d’être une jeunesse de consommation) et pour lui, « lorsqu’on consomme et qu’on n’est pas capable de produire ou de transformer sa production pour la rendre durable dans la conservation, je crois qu’on demeure toujours dépendant ».

« L’une des leitmotivs de son excellence (Le président du Faso) c’est aussi l’autosuffisance dans plusieurs domaines alors que cela ne saurait se faire sans mettre la jeunesse en activité », a précisé le ministre en charge de la jeunesse qui salue l’engagement et la collaboration dans cette démarche de co-construction avec le département pour prendre en charge les besoins de la jeunesse qui représente 78% de la population.

« Il y a des motifs de satisfaction de tenir ces cadres. Nous avons au niveau du département, l’ambition de créer des centres d’attraction pour les jeunes. Des centres d’écoute et de dialogue. Cela a existé de par le passé mais aujourd’hui c’est transformer complètement. Nous avons en projet de les réhabiliter, de les équiper, d’associer la digitalisation », a fait savoir le ministre Somda.

Selon lui « les partenaires se sont engagés à accompagner ce projet. Nous avons aussi l’initiative référent opportunité insertion qui a été lancé et qui sera déployé dans 302 communes rurales et les 4 communes urbaines chefs-lieux de région ». Le bilan à mi-parcours sera dressé bientôt.

Agence d’information du Burkina

as/ata