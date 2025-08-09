Le ministère de l’Énergie met en terre 1 000 plantes

Ouagadougou, 9 août 2025 (AIB)-Le ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières a organisé samedi une journée de reboisement au quartier Zongo. En partenariat avec le ministère en charge de l’Environnement et la Chambre des mines du Burkina, 1 000 plantes en majorité médicinales, ont été mis en terre par les participants.

Le personnel du ministère de l’Énergie a planté ces 1 000 arbres dans son bosquet, situé sur le site de la ceinture verte, au quartier Zongo de Ouagadougou.

Yacouba Zabré Gouba, ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, et son homologue en charge de l’Environnement, Roger Baro, ont officiellement lancé, samedi matin, cette journée de reboisement, contribuant ainsi à la reforestation du Burkina Faso.

Pour M. Gouba, cette initiative répond à l’appel du président du Faso, chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, lancé le 21 juin dernier.

« Nous avons voulu, cette année, planter surtout des espèces médicinales. Au-delà de leurs vertus thérapeutiques, elles contribuent fortement à la lutte contre la déforestation et les changements climatiques », a-t-il déclaré.

Le ministre en charge de l’Environnement s’est réjoui de cette action, qui n’est pas une première.

« Nous remercions le ministre de l’Énergie et ses collaborateurs pour leur engagement », a affirmé Roger Baro.

Il a toutefois appelé les occupants illégaux de la ceinture verte à libérer les lieux pour éviter tout désagrément à l’avenir.

Partenaire du ministère de l’Énergie, la Chambre des mines du Burkina a également salué cette initiative.

Christophe Kaboré, président de la délégation spéciale de l’arrondissement 3, a rassuré les organisateurs quant à l’entretien et à la préservation des plants mis en terre.

La cérémonie a aussi été marquée par une démonstration de plantation d’arbres réalisée par des enfants.

Agence d’information du Burkina