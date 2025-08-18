COOPÉRATION MULTILATÉRALE

Le Ministère de la Sécurité et l’OCI renforcent leur partenariat face aux défis sécuritaires

(Ouagadougou, 14 août 2025)-Le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, a reçu en audience une délégation de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), conduite par son Secrétaire général adjoint chargé des affaires humanitaires, sociales et culturelles, M. Tarig Ali BAKHEET.

La rencontre s’est tenue en présence de l’Ambassadeur du Burkina Faso à Riyad et Représentant permanent auprès de l’OCI, S.E.M. Boukary SAVADOGO. Y ont également pris part le représentant de la Banque Islamique de Développement (BID) au Burkina Faso, le Directeur exécutif du Fonds de Solidarité Islamique, le Directeur exécutif du Croissant-Rouge islamique ainsi que le Chef de la Mission régionale de l’OCI basée à Niamey.

Au cours des échanges, l’OCI a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le Burkina Faso dans ses efforts de lutte contre le terrorisme et à soutenir le développement socio-économique du pays à travers divers projets humanitaires.

M. Tarig Ali BAKHEET a salué les actions menées par le Burkina Faso dans la reconquête du territoire et a rendu hommage au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, pour son leadership tant sur le plan sécuritaire que dans la conduite des initiatives de développement. Il a par ailleurs réitéré le rejet catégorique par l’OCI de toute forme de violence se réclamant de l’islam, rappelant que l’organisation défend les valeurs de paix, de justice et d’humilité prônées par cette religion.

Le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, a pour sa part exprimé sa gratitude pour cette marque de considération et de solidarité en ces temps difficiles. Il a présenté à la délégation l’état d’avancement des opérations de sécurisation du territoire et a mis en lumière les méthodes utilisées par les groupes terroristes pour fragiliser le pays.

Tout en appelant les organisations musulmanes à s’impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme, il a exprimé le souhait que cette rencontre contribue à élargir et à accélérer les axes de coopération multilatérale entre le Burkina Faso et l’OCI.

Agence d’information du Burkina

Source : DCRP Sécurité