Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, reste ouvert aux jeunes Burkinabè et Africains pour la création de leurs entreprises (responsable)

Rabat, 7 mai 2025 (AIB) – Plusieurs opportunités d’investissement existent au Maroc, et le Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, est disposé à accompagner les étudiants burkinabè et africains en fin de formation dans le pays, dans la création de leurs entreprises dans divers secteurs, a déclaré, le samedi 27 avril dernier, un responsable de la Chambre de commerce marocaine au micro de l’AIB.

« Le Maroc est ouvert aux jeunes Burkinabè et Africains pour créer leur entreprise ou intégrer des entreprises marocaines. Ils ont les mêmes droits et les mêmes possibilités qu’un jeune Marocain », a affirmé le président de la commission du partenariat et de la coopération internationale à la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casa-Settat, l’Honorable Benzouina Brahim.

Selon les chiffres du ministère marocain de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, au cours de l’année universitaire 2022-2023, le Gabon comptait le plus grand nombre d’étudiants au Maroc (2 914), devant le Mali (1 985) et la Côte d’Ivoire (1 538), tandis que le Burkina Faso occupait la 9ᵉ position avec 867 étudiants.

Dans un entretien accordé à l’AIB, l’Honorable Benzouina a souligné que de nombreuses opportunités entrepreneuriales existent dans plusieurs secteurs du Royaume, notamment dans l’industrie et l’intelligence artificielle, « pour la jeunesse marocaine, burkinabè, africaine, et pour tous les investisseurs du monde, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à sa politique d’ouverture ».

« Dans le domaine de l’entrepreneuriat, notre objectif est d’accompagner la jeunesse marocaine et africaine, après leurs études, à créer leurs petites ou grandes entreprises, à réaliser leurs rêves, et à bien gérer leurs affaires. La Chambre de commerce leur est ouverte, et nous sommes à leur disposition », a-t-il insisté.

L’Honorable Benzouina Brahim a précisé qu’il existe au Maroc « plusieurs cas de jeunes ayant réussi leur vie professionnelle, soit en intégrant des entreprises, soit en créant leurs propres structures ». « Beaucoup de jeunes font du trading, du commerce, de l’import-export, et s’en sortent bien », a-t-il confié.

La 3ᵉ édition du Gitex Africa Morocco, plus grand rendez-vous technologique et entrepreneurial du continent, s’est tenue du 14 au 16 avril dernier à Marrakech (centre-sud), avec la participation de 130 pays, dont le Burkina Faso. Elle a permis de mettre en lumière une multitude d’initiatives innovantes dans l’industrie créative.

Selon le président de la commission du partenariat et de la coopération internationale, la Chambre de commerce marocaine travaille actuellement sur un nouveau projet visant la création d’une Union des chambres de commerce des pays du Sahel, « la plus grande d’Afrique », qui aura son siège à Casablanca, capitale économique. Ce projet, a-t-il promis, « ouvrira de nombreuses lignes directes entre les pays membres, dans les domaines du commerce, de l’investissement et des échanges d’idées ».

L’Honorable Benzouina a remercié Dieu d’avoir donné au Maroc « un grand Roi comme Sa Majesté Mohammed VI », qui, depuis son accession au trône en juillet 1999, « ne cesse de démontrer son amour pour l’Afrique ».

C’est pourquoi il a invité les Burkinabè et les Africains en formation ou en activité au Maroc à ne « jamais » se sentir étrangers, car ils font partie de la « famille marocaine ». « On vous considère comme nos frères et sœurs, selon les directives de Sa Majesté le Roi », a-t-il insisté.

Toujours selon le ministère marocain de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, sur 23 411 étudiants étrangers inscrits au Maroc en 2021, 19 256 étaient originaires d’Afrique, soit près de 83 %, dans les établissements publics et privés confondus.

L’Honorable Benzouina Brahim est également secrétaire général de la Fédération royale marocaine de sauvetage et de l’Académie africaine de sauvetage.

À ce titre, il porte un projet de formation des « étudiants subsahariens présents au Maroc dans le domaine du sauvetage aquatique », qui permettra de réduire drastiquement les « nombreux cas de noyade ».

Homme de projets, l’Honorable Benzouina Brahim œuvre à leur mise en œuvre en collaboration avec les diplomates africains accrédités auprès du Royaume du Maroc, notamment l’ambassadeur du Burkina Faso, Mamadou Coulibaly.

Il était par ailleurs co-parrain de la 12ᵉ édition de la Coupe de l’ambassadeur du Burkina Faso au Maroc, qui s’est tenue du 4 au 27 avril dernier.

Il a déclaré que « le sport et les loisirs sont très importants pour la jeunesse, car ce sont des moyens de lutte contre le stress, la délinquance et de nombreux fléaux ».

L’ambassadeur Mamadou Coulibaly a témoigné que, depuis deux ans, toutes les activités menées par l’ambassade ont bénéficié du soutien de l’Honorable Benzouina Brahim, qui facilite leur organisation, notamment par la mise à disposition de salles de conférence et d’infrastructures sportives.

« L’Honorable a plaidé pour que les étudiants s’intéressent à la natation et au sauvetage. Certains ont obtenu des stages dans des entreprises à Casablanca grâce à lui. C’est un patriote, un frère de l’AES », a confié le diplomate burkinabè.

Le Royaume du Maroc et le Burkina Faso entretiennent d’excellentes relations diplomatiques, dont le 60ᵉ anniversaire sera célébré en octobre prochain par diverses activités.

Le Royaume chérifien est un allié sûr de la Confédération des États du Sahel (AES), créée le 6 juillet 2024 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce soutien s’est manifesté par le droit de parole accordé par le Maroc aux trois pays à la tribune de l’Union africaine en mars dernier.

En effet, dans le cadre de sa présidence du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS-UA) en mars, le Maroc a initié à Addis-Abeba (Éthiopie) des consultations informelles ayant permis aux trois pays d’exposer les dynamiques révolutionnaires en cours dans leurs pays, pour le bonheur de leurs peuples — un droit qui leur avait été refusé depuis l’arrivée au pouvoir de leurs dirigeants.

L’excellence des relations entre le Maroc et l’AES a été réaffirmée le lundi 28 avril dernier, à travers l’audience royale accordée à Rabat par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux ministres en charge des Affaires étrangères des trois pays.

À cette occasion, le ministre burkinabè des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a transmis « un message d’amitié et de fraternité » du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspondant de l’AIB à Rabat