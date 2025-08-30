FOOT-BFA-MAR-AFR-SPORT-CAF-CHAN2025

Le Maroc, pays le plus titré de l’histoire du CHAN

Ouagadougou, 30 août 2025 (AIB)-Les Lions de l’Atlas A’ du Maroc ont remporté samedi à Nairobi au Kenya, le 8e Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football devant les Bareas de Madagascar (3-2), leur 3e sacre et devenant le pays le plus titré de l’histoire dans cette compétition.

Malgré l’ouverture matinale du score de l’équipe malgache par Félicité Manohantsoa (9e), les Lions marocains ont vite rugi avec l’égalisation de Yousef Mehri (27e) et le doublé du meilleur buteur de la compétition Oussama Lamlioui (44e et 80e) qui marquait ses 5e et 6e buts du CHAN. Toky Rakotondraibe avait égalisé à 2 partout (69e).

C’est la 3e fois après 2018 (à domicile) et 2020 (au Cameroun) que le Maroc brandi ce trophée du CHAN. Le capitaine de l’équipe marocaine Mohamed Rabie Hrimat a été élu meilleur joueur du tournoi, pendant que Oussama Lamlioui en est le meilleur buteur avec six réalisations.

C’est le dernier rempart sénégalais Marc Diouf qui est élu meilleur gardien de but du tournoi. Les Lions locaux tenants du titre, ont terminé 3e de la compétition après leur victoire aux tirs au but devant le Soudan.

