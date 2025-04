Maroc-Burkina-Afrique-Cinéma-Écoles-Rencontre-Bourses

Le Maroc offre 23 bourses à la Fédération panafricaine des écoles de cinéma et de l’audiovisuel

Rabat, 17 avril 2025 (AIB) – La Fédération panafricaine des écoles de cinéma et de l’audiovisuel a tenu, du 13 au 16 avril à Dakhla (sud du Maroc), une rencontre de concertation et de planification avec l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma du Maroc (ISMAC – annexe de Dakhla). La rencontre a été marquée par l’octroi de 20 bourses de licence et 3 bourses de master par l’Institut aux écoles membres de la Fédération, dont la présidence est assurée par le Burkina Faso.

« La rencontre de Dakhla vise à répondre à la première préoccupation des écoles, qui est la mobilité estudiantine en Afrique. À ce propos, le Maroc offre 20 bourses de première année de licence pour étudier à l’ISMAC de Dakhla et 3 bourses de master pour l’ISMAC de Rabat », a affirmé le président du comité exécutif de la Fédération panafricaine des écoles de cinéma et de l’audiovisuel, Dr Bangbi Francis Frédéric Kaboré.

Dans un entretien accordé à l’AIB, M. Kaboré a déclaré que « d’autres écoles et instituts du Maroc accueilleront également des étudiants issus des écoles membres de la Fédération », tout en précisant que « cette rencontre montre que la Fédération porte déjà en elle le sang panafricain et augure de beaux lendemains pour les étudiants, qui pourront passer d’un établissement à un autre, même en plein cycle ».

La rencontre d’échanges, qui a duré trois jours, a également prévu des échanges d’enseignants et des productions de films sous la formule regards croisés, a-t-il souligné.

La Fédération a été créée en 2023, lors de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), sous l’impulsion de l’Institut supérieur de l’image et du son/Studio-École (ISIS-SE), dont le directeur général, Dr Bangbi Francis Frédéric Kaboré, avait assuré la présidence provisoire.

Ses textes fondateurs ont été adoptés au cours de la dernière édition du FESPACO, tenue du 22 février au 1er mars 2025 à Ouagadougou, avec la mise en place d’un nouveau bureau de quatre membres, toujours présidé par le Burkina Faso. Le bureau est logé au sein d’un conseil d’administration présidé par la Côte d’Ivoire et secondé par le Mali.

Selon Dr Bangbi Francis Frédéric Kaboré, les missions du bureau sont de « rassembler le maximum d’écoles africaines de cinéma pour développer l’enseignement et promouvoir les échanges culturels ».

Il s’agira, a-t-il expliqué, de la « coproduction de films d’écoles, d’actions pour une meilleure connaissance de l’Afrique par les cinéastes africains, dans l’objectif ultime de défendre les civilisations noires à travers une réécriture de l’histoire de l’Afrique, ainsi que de la création d’un festival de films des écoles africaines ».

L’Institut supérieur de l’image et du son/Studio-École (ISIS-SE), dirigé par Dr Bangbi Francis Frédéric Kaboré depuis 2021, a été fusionné, le 6 novembre dernier en Conseil des ministres, avec la Délégation générale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (DG-FESPACO), le Secrétariat technique du Centre national du cinéma, de l’audiovisuel et de l’image animée (ST-CNCA) et la Direction du cinéma et de l’audiovisuel (DCA), pour donner naissance à l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel (ABCA).

Le délégué général de l’ex-Direction générale du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, a été nommé, le 26 mars dernier en Conseil des ministres, directeur général de la nouvelle Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspondant de l’AIB au Maroc