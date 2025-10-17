Le Maroc considère la Russie comme partenaire fiable et constructif (ministre des Affaires étrangères)

Ouaga, 17 oct. 2025 (AIB)-Le Maroc, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, considère la Russie comme partenaire fiable et constructif, a affirmé jeudi à Moscou le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue de ses entretiens avec son homologue russe Sergueï Lavrov, rapporté par le ministère des Affaires étrangères marocain, le ministre marocain a indiqué que ces discussions ont été marquées par un dialogue profond et fructueux, comme elles ont constitué l’occasion de mettre en avant le partenariat stratégique fort entre les deux pays, tel que voulu par Sa Majesté le Roi, notant l’estime mutuelle et le respect réciproque entre le Souverain et le Président russe, M. Vladimir Poutine.

Il a également précisé que l’année prochaine, qui marquera le 10e anniversaire de la signature du Partenariat Stratégique Approfondi entre les deux pays, tel qu’approuvé par SM le Roi et le Président russe, sera aussi l’occasion de célébrer les réalisations accomplies, rappelant que lors de la visite de SM le Roi en Russie, 16 accords avaient été signés et sont tous entrés en vigueur.

Sur le plan économique, le ministre a noté que ce volet s’est considérablement développé, citant le secteur du tourisme qui connaitra cette année un bond exceptionnel, avec une hausse du nombre de touristes russes, notant que Royal Air Maroc a rouvert la ligne Casablanca–Moscou avec une fréquence de sept vols par semaine, en plus du lancement prochain d’une nouvelle ligne directe reliant Casablanca à Saint-Pétersbourg.

S’agissant du dialogue politique, M. Bourita a mis en avant la solidité des relations entre le Maroc et la Russie, qui coordonnent ensemble au sein des foras régionaux et internationaux.

A cet égard, il a relevé que le mémorandum d’entente signé ce jeudi vise à structurer et à organiser les consultations bilatérales, à même de les rendre plus approfondies entre les deux ministères des Affaires étrangères, rappelant la tenue vendredi des travaux de la 8e session de la Commission Mixte Maroc-Russie.

Cette session offre l’occasion de passer en revue les relations économiques et les moyens de les développer, en plus de la signature d’un ensemble d’accords, a-t-il poursuivi, faisant observer que cette commission mixte constitue un mécanisme important ayant permis le développement des liens bilatéraux dans plusieurs domaines, dont l’agriculture, la pêche maritime et la coopération académique. « Notre réunion sera donc l’occasion d’examiner les moyens de consolider et de promouvoir ce mécanisme », a-t-il soutenu.

Dans ce sens, M. Bourita a indiqué que les deux parties sont déterminées à tirer parti de l’année 2026 pour donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales, notamment à travers des visites ministérielles et des activités culturelles en Russie et au Maroc, afin de faire connaître davantage la profondeur de ces liens.

Il a rappelé, à cet égard, que les relations maroco-russes, qui remontent au 18e siècle, reposent sur un cadre juridique substantiel, constitué de 188 accords bilatéraux couvrant l’ensemble des domaines, faisant de ce partenariat l’un des plus riches que le Royaume du Maroc entretient avec un autre État. Le ministre a par ailleurs estimé qu’il est désormais nécessaire d’encourager de nouveaux acteurs à s’impliquer dans cette dynamique bilatérale, en particulier les opérateurs économiques, notamment à travers le renforcement de la coopération sectorielle.

Par ailleurs, le ministre a noté que le continent africain a également constitué un axe essentiel du dialogue politique entre les deux pays, affirmant que la Russie jouit d’une place importante en Afrique, en ajoutant que, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi, le Maroc agit comme un acteur majeur sur la scène continentale.

Les discussions ont également porté sur la situation au Sahel, l’accent ayant été mis sur l’importance du respect de la souveraineté des États de cette région, de leurs décisions et de leurs choix politiques. M. Bourita a ajouté que les deux parties considèrent que ces pays ne doivent être soumis à aucune tutelle, qu’elle émane d’anciennes puissances coloniales ou d’acteurs tentant de faire de cette région leur arrière-cour. Ces pays disposent de leurs propres choix souverains, et « dès lors qu’ils sont soutenus par leur population, le Maroc se tient à leurs côtés pour les accompagner dans leurs choix pour la réalisation de la stabilité, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger ».

Il a rappelé que le Souverain a, à plusieurs reprises, assuré à ces pays que leur stabilité est une priorité pour le Royaume, qui les accompagnent dans l’ensemble de leurs programmes de lutte contre le terrorisme, en vue de renforcer la stabilité et de promouvoir le développement.

« Nous avons également discuté du Forum Russie-Afrique que nous considérons comme un cadre très important depuis le sommet tenu l’année écoulée et qui a connu un grand succès en termes de nombre de participants que de résultats », a dit le ministre, ajoutant que la réunion ministérielle qui se tiendra pendant les prochaines semaines constituera une occasion pour suivre et œuvrer à concrétiser les aspirations de développement et de sécurité escomptées.

S’agissant des organes multilatéraux, M. Bourita a souligné que « le Maroc et la Russie sont parmi les pays qui croient en un monde multilatéral ainsi qu’au rôle des Nations-unies. Nous croyons également en un système multilatéral efficace et juste qui prend en considération les mutations internationales et les droits et aspirations des pays en développement particulièrement en Afrique ». « Cet ordre ne peut aboutir aux résultats escomptés tant qu’il n’est réformé avec la participation de tous », a-t-il ajouté.

Il a, d’autre part, qualifié de « positif et fructueux » ses entretiens avec son homologue russe, faisant savoir qu’il a adressé une invitation à M. Lavrov pour effectuer une visite au Maroc, dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire du Partenariat Stratégique Approfondi entre le Maroc et la Russie.

Agence d’information du Burkina

WIS