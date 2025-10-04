Burkina-Economie-Investissement

Le forum ‘’Investir au Burkina’’ se tiendra les 09 et 10 octobre

Ouagadougou, 04 oct. 2025. (AIB)- Le ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat a annoncé samedi, la tenue du forum ‘’Investir au Burkina’’, du 09 au 10 octobre prochain. Audience avec le Président du Faso, table-ronde, exposition et visites de stands sont les grandes lignes de cette première édition.

La première édition du forum ‘’Investir au Burkina’’ aura lieu du 09 au 10 octobre 2025.

L’annonce a été faite, samedi, par le Secrétaire général du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat, Alassane Ouédraogo.

Ce forum piloté par l’Agence burkinabè des Investissements (ABI), en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) et l’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina (APEX-B), vise à connecter les meilleures opportunités du Burkina Faso aux investisseurs prêts à s’engager.

« Investir au Burkina Faso est un rendez-vous de haut niveau, orienté vers les résultats. C’est un espace où se nouent des partenariats durables, où se sécurisent des financements et où se déclenchent des investissements créateurs de valeur » déclare Alassane Ouédraogo, lors d’un point de presse.

Les participants en plus du Burkina Faso viendront notamment des pays de l’AES dont le Mali et le Niger qui sont les pays invités spéciaux, de la Russie, de la Turquie, du Maroc, de l’Inde, de la Chine, du Venezuela, de la Guinée Équatoriale et du Nicaragua.

« Le pays invité d’honneur est la République Populaire de Chine en reconnaissance d’une coopération dynamique et des perspectives de co-investissements d’avenir » confie le SG du ministère en charge du Commerce.

Durant ces 2 jours, il y aura une rencontre de haut niveau entre le Président du Faso et les investisseurs, des tables rondes sectorielles, une exposition au sein de la Salle polyvalente de Ouaga 2000, des visites d’entreprises détenues par des investisseurs étrangers ainsi qu’une nuit des pays investisseurs.

« Le forum s’inscrit dans un format international attractif, à l’image des grands rendez-vous d’affaires. Plus de 400 participants attendus, représentant quelque 40 pays, déjà inscrits via le site officiel du forum, http://foruminvestburkina.com/ » précise M. Ouédraogo.

« Le Burkina Faso vous ouvre ses portes avec des projets prêts à financer, des interlocuteurs disponibles et une administration mobilisée pour la facilitation. Investir au Burkina, c’est rejoindre une trajectoire de croissance, contribuer à une transformation industrielle créatrice d’emplois et bénéficier d’un écosystème d’affaires en structuration rapide » a lancé Alassane Ouédraogo, aux investisseurs.

Agence d’information du Burkina

