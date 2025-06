Le financement de l’agriculture durable dans la zone UEMOA passe d’abord par la réduction des pertes (Économiste)

Lomé, 13 juin 2025 (AIB)–Le financement de l’agriculture durable dans la zone UEMOA passe d’abord par la réduction des pertes et, par conséquent, par l’accessibilité à l’énergie, a affirmé l’économiste et ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou, en marge des premières Journées de développement de la BOAD, consacrées à la transition énergétique et à l’agriculture durable.

« La première façon de financer l’agriculture, c’est de réduire ces pertes. Et le goulot d’étranglement, c’est l’énergie », a déclaré jeudi après-midi Lionel Zinsou, lors du panel « Défis de l’accès universel à l’électricité dans l’UEMOA face à la transition énergétique ».

Selon lui, le manque de silos aérés et de chaînes du froid (imputable à un déficit énergétique), pour conserver respectivement les produits agricoles secs et frais, entraîne d’énormes pertes.

« On a besoin d’énergie dans l’agriculture pour réduire les pertes, car on arrive à perdre, probablement dans notre région (UEMOA), un tiers de la production agricole », a ajouté l’économiste.

Ce manque d’énergie se fait également sentir dans l’agroalimentaire et l’agroindustrie, a conclu Lionel Zinsou.

Les BOAD Development Days, qui se tiennent jeudi et vendredi, rassemblent des experts, des décideurs et des investisseurs, dans le but d’identifier des solutions de financement innovantes et de renforcer l’implication du secteur privé dans les domaines de l’agriculture et de l’énergie.

Agence d’information du Burkina

