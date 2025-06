Burkina Faso/Education en situation d’urgence:

Le deuxième Programme pluriannuel de résilience (PPR) lancé à Kaya

Kaya, 26 juin 2026, (AIB) – Le ministre de l’Enseignement de base et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara a lancé jeudi à Kaya, le deuxième Programme pluriannuel de résilience (PPR)ou Multi-Year Resilience Program (MYRP) pour la période 2024-2027.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la réponse du Burkina Faso à l’éducation en situation d’urgence.

Selon le ministre en charge de l’Enseignement de base, ce lancement marque une étape importante dans les efforts du Burkina Faso pour renforcer son système éducatif, particulièrement en période de crise, et garantir à chaque enfant l’accès à une éducation de qualité.

« Notre système éducatif connaît des moments difficiles à cause de nombreux obstacles qui lui ont été imposés par les forces obscurantistes », a-t-il relévé.

La représentante résidente de l’UNICEF au Burkina Faso, Chantal Umutoni, a indiqué que le PPR a un coût global d’environ 8 milliards de francs CFA, soulignant l’importance de cette initiative pour la résilience du secteur éducatif burkinabè face aux défis actuels.

Pour le Secrétaire technique de l’Éducation en situation d’urgence (STESU), Paulin Ponè Zombré, ce programme qui court jusqu’en octobre 2027, vise 383 520 bénéficiaires directs répartis dans trois régions les plus affectées par la crise sécuritaire à savoir le Nord, le Centre-Nord et le Sahel.

Les bénéficiaires du programme sont composés d’enfants, d’adolescents, de jeunes, d’enseignants et de membres des communautés éducatives.

Il sera axé sur trois volets essentiels dont l’accès à l’éducation, la qualité de l’enseignement et la coordination des actions.

Les partenaires de mise en œuvre sont EDUCO et le Centre diocésain pour la communication (CDC) pour la région du Nord, l’association Tin Tua et Enfants du Monde (EdM) dans le Sahel et la Fondation pour le développement communautaire (FDC) et Yamwreke de Boulsa pour ce qui est de la région du Centre-Nord.

La coordination sera assurée par Plan Burkina Faso.

La cérémonie de lancement a connu la présence des autorités locales et centrales, des partenaires techniques et financiers des élèves, des parents d’élèves et du personnel de l’éducation.

AIO/bak/ata