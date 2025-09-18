BURKINA-NANDO-SANTE-CONSEIL-REGIONAL-NUTRITION-ASSEMBLEE-GENERALE

Le Conseil régional de la nutrition de Nando renforce la gouvernance multisectorielle

Koudougou, 18 sept. 2025 (AIB) – La région de Nando vient de marquer une étape décisive dans sa stratégie de lutte contre la malnutrition en organisant, ce mardi, la première Assemblée générale (AG) de son Conseil régional de la nutrition (CRN).

Présidée par le Haut-commissaire de la province du Ziro, en l’absence du Gouverneur, cette rencontre a réuni une pluralité d’acteurs clés : des représentants des secteurs de la santé, de l’agriculture, de l’éducation, ainsi que des domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’action humanitaire. Ceux-là ont convergé vers la salle de réunions du Conseil régional de Nando, pour renforcer la coordination et la gouvernance nutritionnelle.

Cette assemblée s’inscrit directement dans la mise en œuvre du Plan stratégique multisectoriel de nutrition 2025-2029, et elle répond également à un engagement crucial pris par le Burkina Faso lors du Sommet Nutrition pour la croissance de Paris, tenu la même année. En se concentrant sur le thème “An I du Plan stratégique multisectoriel de nutrition 2025-2029 : état des lieux, défis et capitalisation des bonnes pratiques en nutrition dans la région de Nando”, les participants ont établi un bilan rigoureux de l’année écoulée.

Les échanges ont été particulièrement riches, abordant plusieurs points essentiels pour l’efficacité des interventions nutritionnelles.

Les discussions ont démarré par une évaluation de l’application des recommandations de 2024, suivie d’une analyse des indicateurs de performance du plan stratégique. Une cartographie actualisée des acteurs a été présentée, permettant d’identifier les rôles et les responsabilités de chacun.

Un accent a été mis sur les défis qui entravent les programmes, comme l’usage détourné d’intrants nutritionnels essentiels tels que le Plumpy’nut, destiné au traitement des enfants souffrant de malnutrition sévère. Ce problème grave a conduit à l’adoption de mesures strictes.

Les participants ont également partagé et documenté les bonnes pratiques observées dans la région, dans une démarche de capitalisation des connaissances. Pour l’année à venir, un plan d’action correctif et prospectif a été élaboré de manière participative.

Parmi les recommandations phares, l’Assemblée a préconisé le renforcement des contrôles pour lutter contre la commercialisation illicite du Plumpy’nut sur les marchés publics.

Une autre mesure importante est l’élargissement de la composition du comité technique du CRN pour assurer une meilleure représentativité sectorielle.

Enfin, il a été décidé de lancer des campagnes de sensibilisation à travers les médias communautaires, pour informer la population sur l’interdiction de vendre des produits nutritionnels thérapeutiques en dehors des circuits agréés.

Cette première AG du Conseil régional de la nutrition de Nando a posé les bases d’une collaboration plus forte et mieux coordonnée, essentielle pour atteindre les objectifs de réduction de la malnutrition dans la région.

