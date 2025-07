BURKINA-SANGUIE-KOUKOULDI-SANTE-SOINS-SPECIALISES

Le CHR de Koudougou rapproche les soins spécialisés des femmes de Koukouldi

Koukouldi, 24 juil. 2025 (AIB) – La direction générale de l’hôpital de l’amitié de Koudougou a déployé, mercredi, une clinique mobile au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Koukouldi, dans le district sanitaire de Tenado, a constaté l’AIB.

L’objectif de cette initiative est de rendre les soins spécialisés de qualité plus accessibles aux femmes résidant loin des infrastructures médicales traditionnelles.

Dès l’ouverture, l’équipe de la clinique mobile s’est mobilisée avec détermination. Au total, 46 mammographies ont été réalisées, permettant le dépistage précoce de potentielles lésions mammaires. En parallèle, de nombreuses femmes ont bénéficié de consultations gynécologiques personnalisées, dispensées avec professionnalisme dans un cadre à la fois rassurant et confidentiel.

L’impact de cette mission va bien au-delà des seuls actes médicaux. Une campagne de sensibilisation d’envergure a permis de former plus de 450 femmes à l’autopalpation mammaire. Les agents de santé ont transmis, avec une pédagogie claire, les étapes de ce geste simple mais essentiel pour un diagnostic précoce du cancer du sein, accessible à toutes.

Il est important de souligner que toutes ces prestations ont été offertes gratuitement, garantissant un accès sans barrière financière à ces services vitaux.

Par cette initiative, la directrice générale et son équipe réaffirment leur ferme engagement à bâtir une offre de soins équitable, inclusive et orientée vers les populations les plus vulnérables, en parfaite adéquation avec les directives de la politique sanitaire nationale. C’est un pas significatif vers l’amélioration de la santé des femmes dans la région.

Agence d’information du Burkina

FGB/AS/ATA