REMISE D’ENGINS À L’INITIATIVE PRÉSIDENTIELLE FASO MÊBO

Le Chef de l’État insiste sur l’implication des populations dans la réalisation des infrastructures

(Ouagadougou 12 septembre 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a procédé ce vendredi, à la remise de 764 engins de diverses catégories au Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Ces engins sont destinés aux brigades des régions du Yaadga, de Koulsé, du Goulmou et de Bankui.

« Félicitations pour ce qui est déjà fait. Je vous remets ce deuxième lot, espérant que le troisième ne va pas tarder. Faites-en bon usage ! Que Dieu bénisse ceux qui utilisent ces engins sur vos chantiers », a dit le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ en remettant les clés au Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Pour le Chef de l’État, l’implication des masses populaires demeure essentielle pour la réussite des missions de l’Initiative. « Il n’y a pas d’infrastructures aussi bien pensées et exécutées qui vont tenir dans le temps si ces infrastructures ne sont pas entretenues par les masses populaires. Et pour qu’elles soient entretenues par les masses populaires, il faut qu’elles soient impliquées dans la conception et la réalisation de ces infrastructures », souligne le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Il a donc invité les gouverneurs de région qui accueilleront les brigades de Faso Mêbo à expliquer suffisamment sa vision aux populations à la base et à les amener « à s’impliquer elles-mêmes de façon volontaire pour réaliser nos infrastructures».

Le Chef de l’État a également missionné le ministre chargé des Infrastructures, Adama Luc SORGHO, d’accompagner les brigades Faso Mêbo, à travers l’expertise des techniciens, des ingénieurs et des directeurs régionaux. « Il faut que ça fonctionne », ordonne le Président du Faso.

En recevant ce deuxième lot de matériel, après celui du 27 mars dernier, le Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo s’est engagé à mettre en œuvre, dans la célérité, la vision du Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso