FOOT-BFA-SPORT-FBF-LFP-SUPER-COUPE-L2

Le CFFEB remporte la première super coupe de la Ligue 2

Bobo-Dioulasso, 22 mai 2025 (AIB)-Le Centre de formation de football espoir du Burkina (CFFEB) a remporté mercredi soir la première édition de la super coupe de la Ligue 2 en battant au stade Wobi de Bobo-Dioulasso, l’Association des jeunes espoirs de Bobo (AJEB), a constaté l’AIB sur place.

La formation du CFFEB, championne du Burkina dans la poule A lors du championnat de Ligue 2 a montré sa suprémation dans cette seconde division, devant l’AJEB, championne dans la poule B. La Fédération burkinabè de football à travers la Ligue de football professionnel, a créé cette super coupe pour le véritable champion de Ligue 2 de la saison, même si les deux équipes montent dans l’élite (Ligue 1).

Malgré que le match se joue à Bobo-Dioulasso, l’AJEB n’a pas su profiter de cette réalité dans son fief. Et c’est le CFFEB qui a ravi la vedette à son challenger. Le seul et unique but de Chabane Kaboré (62e), très bien lancé, a permis à l’équipe de Charles Doanio d’inscrire son nom le premier dans le palmarès de cette compétition.

L’AJEB, poussée par un public acquis à sa cause, n’a pas pu malgré tout, rétablir la parité au score, laissant filer le tout nouveau trophée de la FBF sous le nez. Cette super coupe n’est pas dotée d’un prix en numéraire mais les deux équipes ont pu obtenir à chacune la somme de 2 500 000FCFA et des médailles pour avoir été champion de sa poule.

Pour le coach du CFFEB Biem Ghislain, satisfait de la production de jeu, « mon équipe n’a pas fuit le jeu et le résultat est là. Le graal ».

Après cette super coupe, il reste aux organisateurs du Fasofoot, deux compétitions pour boucler la saison. Il s’agit du match de classement et la finale de la coupe du Faso. L’AJEB et le CFFEB connaitront une nouvelle réalité dans l’élite.

Agence d’information du Burkina

as/ata