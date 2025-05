Burkina-Afrique-Mausolée-Inauguration

Le Capitaine Traoré est en train de devenir une icône mondiale, à l’image de Thomas Sankara, selon Nathalie Yamb

Ouagadougou, 16 mai 2025 (AIB)-« Thomas Sankara n’appartient plus au Faso, il appartient au monde, et le Capitaine Traoré est en train d’appartenir au monde », a déclaré vendredi à Ouagadougou la panafricaniste Nathalie Yamb, présente dans la capitale burkinabè pour l’inauguration, demain, du mausolée du père de la révolution burkinabè.

« Thomas Sankara n’appartient plus au Faso. Il appartient au monde, et le Capitaine Ibrahim Traoré est en train d’appartenir au monde. Vous allez faire de la polygamie forcée », a-t-elle lancé à l’issue de la restitution des archives du Capitaine Thomas Sankara par un de ses compagnons, le professeur Jean Hubert Bazié.

La militante pour la justice, la liberté et la souveraineté africaines a reconnu que le combat mené par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, est « essentiel. C’est la concrétisation d’un combat que je porte depuis très longtemps », a-t-elle affirmé.

Nathalie Yamb (56 ans) a ajouté : « C’est très encourageant de voir que, dans la jeune génération, il y a des gens qui ont compris ce que nos devanciers avaient commencé et qu’ils n’ont pas pu terminer, parce qu’on les en a empêchés. C’est une flamme que nous avons ravivée, mais qui n’a pas été allumée par nous. Nous sommes en train d’acquérir notre souveraineté, mais il faut s’assurer que dans 30 ans, nous ne soyons pas à nouveau en train de dire que nous avions cru que nous allions réussir. »

La panafricaniste « encourage, félicite et soutient jusqu’au bout (…) le Capitaine Ibrahim Traoré et tous les autres, notamment ses homologues de l’AES (Niger et Mali), qui font notre fierté. On ne peut que construire nos pays. »

Pour elle, « même si vous n’êtes pas convaincus à 100 % par ce que font le Capitaine Traoré, le Général Tiani ou le Général d’armée Goïta, au moins, n’allez pas vous aligner avec les adversaires pour venir combattre ce qu’ils font. »

Nathalie Yamb fait partie du comité international pour le Mémorial Thomas Sankara. Elle s’est déjà rendue plusieurs fois à Ouagadougou pour travailler sur ce projet qu’elle considère comme une étape majeure. « Nous avons mené de nombreux combats pour faire avancer ce dossier depuis plusieurs années. C’est bien de voir qu’aujourd’hui, cela se concrétise, que cela avance plus vite et que cela prend forme », a-t-elle conclu.

L’inauguration du Mausolée Thomas Sankara est prévue pour demain samedi.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

