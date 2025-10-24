Le Burkina Faso s’engage à maintenir le cap dans la lutte contre le blanchiment des capitaux

Ouagadougou, 24 oct. 2025 (AIB)-Après la sortie du pays de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), le ministre burkinabè de l’Économie et des Finances Dr Aboubakar Nacanabo a appelé, vendredi à Ouagadougou, à la vigilance et à la consolidation des acquis engrangés dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme.

« La sortie de la liste grise est une étape importante franchie, une bataille gagnée. Mais il faut maintenir le cap », a déclaré le ministre Aboubakar Nacanabo, vendredi à son cabinet.

Pour lui, cette victoire ne marque pas la fin du processus, mais l’ouverture d’une nouvelle phase d’engagement pour préserver la crédibilité financière du pays.

Il a souligné que le Burkina doit rester vigilant sur toutes les questions liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Selon Dr Aboubakar Nacanabo, un nouveau plan d’action national sera élaboré en collaboration avec la Cellule nationale de traitement de l’information financière (CENTIF) afin de renforcer la résilience du dispositif national.

Ce plan prendra en compte des mesures de vigilance accrue, le renforcement des capacités des acteurs, ainsi que des réformes institutionnelles destinées à prévenir tout risque de retour du pays sur la liste du GAFI.

Le ministre a insisté sur la nécessité de bâtir un système robuste, durable et conforme aux standards internationaux, garantissant la transparence et la stabilité du secteur financier burkinabè.

« Notre ambition est claire : faire du Burkina Faso un modèle de bonne gouvernance financière et de lutte efficace contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme », a-t-il affirmé.

Agence d’information du Burkina

