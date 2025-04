Maroc-Culture-Édition-Livre -Salon -Burkina-Participation

Le Burkina Faso fait la promotion de sa culture au Salon international de l’édition et du livre du Maroc

Rabat, 22 avril 2025 (AIB) – Le Burkina Faso prend part à la 30ᵉ édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui se tient à Rabat du 18 au 27 avril 2025. Une occasion pour le pays des Hommes intègres de promouvoir sa culture à travers des communications et une exposition de livres de ses écrivains.

Le Burkina Faso est représenté à cette 30ᵉ édition du SIEL par la maison d’édition Mercury, qui présente des œuvres littéraires burkinabè, ainsi que par les écrivains Thierry Millogo et Bernadette Sanou/Dao, invités à intervenir lors de communications.

L’ambassadeur du Burkina Faso auprès du Royaume du Maroc, Mamadou Coulibaly, a visité ce lundi à Rabat le stand burkinabè, ainsi qu’une dizaine de stands d’éditeurs africains et de pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Il a exprimé son « immense plaisir » d’accompagner et de soutenir, par sa présence, ses compatriotes, notamment la maison d’édition Mercury représentée par son fondateur Thierry Millogo, et l’ancienne ministre de la Culture Bernadette Sanou/Dao, tous deux invités par les autorités marocaines à travers le ministère en charge de la Culture du Burkina Faso.

À travers ces deux écrivains burkinabè, Mamadou Coulibaly a estimé que « c’est la culture burkinabè qui, d’une manière singulière, est auréolée à ce salon, car selon lui, l’écrivain est un miroir de sa société ».

« Les écrivains traduisent les vécus et les réalités de leur société. Quand je parle de réalités, il s’agit aussi de la culture, des traditions et des coutumes, qui transparaissent à travers leurs écrits et expliquent au monde ce que ces sociétés sont réellement, ce que nous sommes en quelque sorte. En d’autres termes, les écrivains sont les représentants, ou les personnes qui traduisent de la meilleure façon, notre identité », a-t-il affirmé.

Selon le diplomate burkinabè, le Salon international de l’édition et du livre est « un grand événement qui réunit de grands écrivains comme des amateurs, et qui rend hommage aux hommes et aux femmes du livre ».

C’est pourquoi il a estimé qu’il était de son devoir d’y prendre part pour promouvoir la culture burkinabè à travers les livres, car, poursuivra-t-il, « l’un des rôles de la diplomatie, c’est aussi de faire la promotion de la culture dans toutes ses dimensions, y compris celle de l’écrit, et donc du livre ».

L’ambassadeur Mamadou Coulibaly a également encouragé les autres exposants africains, notamment ceux de l’AES, à poursuivre la valorisation de leur culture. Il s’est réjoui de l’expression et du rayonnement de la diversité culturelle burkinabè et africaine au sein de ce salon, qui a d’ailleurs comme pays invité d’honneur l’Émirat de Charjah (Émirats arabes unis).

Il a remercié les autorités marocaines, notamment le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, qui a toujours invité le Burkina Faso à participer au Salon international de l’édition et du livre.

« Je félicite les autorités marocaines pour leur ouverture sur le monde à travers ce salon, qui permet de découvrir plusieurs facettes de l’Afrique, mais aussi du monde, de promouvoir le livre et d’exprimer la diversité culturelle. »

Mamadou Coulibaly a souligné que le Salon est une opportunité « d’encourager la jeunesse à s’inscrire définitivement dans la lecture de livres, car c’est le meilleur moyen d’apprendre et de se cultiver ».

La 30ᵉ édition du SIEL, organisée du 18 au 27 avril à Rabat par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, en partenariat avec la région Rabat-Salé-Kénitra et la wilaya de la région, enregistre la participation de 756 exposants représentant 51 pays.

Le Salon est placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et la cérémonie d’ouverture a été présidée le jeudi 17 avril dernier par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid (frère cadet du Roi), en présence du ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et de plusieurs délégations venues du monde entier.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspondant de l’AIB à Rabat