Le Burkina et la Russie proches d’un nouvel accord sur l’énergie nucléaire pacifique

Ouagadougou, 13 juin 2025 (AIB)-Le Burkina Faso et la Fédération de Russie vont bientôt signer un accord intergouvernemental pour l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, a appris l’AIB auprès du ministère en charge de l’Énergie.

Selon des sources du ministère burkinabè de l’Énergie, des Mines et des Carrières, « le document de l’accord est harmonisé et finalisé », et sa signature devrait intervenir en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, prévu du 18 au 21 juin 2025 en Russie.

Le ministre burkinabè des Affaires étrangères, à l’issue d’un entretien ministériel Russie-AES à Moscou, avait annoncé que les travaux sur les documents étaient achevés et qu’un accord serait signé dans les semaines à venir, afin de passer à un autre palier de la coopération Burkina-Russie dans le développement du programme électronucléaire au Pays des Hommes intègres.

En outre, il y a un an à Saint-Pétersbourg, en juin 2024, le ministre burkinabè en charge de l’Énergie, Yacouba Zabré Gouba, avait paraphé une feuille de route et des documents relatifs à un mémorandum d’entente portant sur la construction de la première centrale nucléaire au Burkina Faso.

Par la suite, une équipe de la société Rosatom a séjourné à Ouagadougou en août 2024, bien après le passage, en janvier 2024, du directeur adjoint et chef du département de l’AIEA, Mikhail Chudakov, venu saluer le choix du Burkina Faso de développer l’énergie nucléaire.

Un mémorandum d’entente pour la coopération dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques avait déjà été signé entre le Burkina Faso et la Russie, le 13 octobre 2023.

C’est à Moscou, en juillet 2023, que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avait exprimé à son homologue russe, Vladimir Poutine, l’importance pour le Burkina de disposer d’une centrale nucléaire dans les plus brefs délais, afin de pouvoir doubler sa production énergétique d’ici à 2030.

Agence d’Information du Burkina

