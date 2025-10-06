FOOT-BFA-NIG-CGO-AFR-SPORT-CAF-COUPE-MONDE-FIFA2026

Le Burkina accueille le match Niger # Congo : « tous au Stade du 4 août pour soutenir le Mena »

Ouagadougou, 6 oct. 2025 (AIB)-Une mobilisation sans faille est demandée aux fans du football burkinabè par la Fédération nigérienne de football (FENIFOOT), le mercredi 8 octobre au Stade du 4 août, pour soutenir le Mena du Niger qui joue contre les Diables rouges du Congo, dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires de la coupe du monde FIFA 2026 dans le groupe E.

A l’occasion de ce match important, la Fédération nigérienne de football a décidé de distribuer gratuitement les tickets d’entrée au stade. Cette distribution commence ce mardi 7 octobre à partir de 8h sur plusieurs sites: au siège de la Fédération burkinabè de football (FBF), au Stade municipal Issoufou Joseph Conombo et à l’Ambassade de la République du Niger.

Dans ce groupe E le Niger (9 pts – 2) occupe la 3e place derrière le Maroc (21 pits+19) et la Tanzanie (10 pts+0). La Zambie occupe la 4e place avec 6 points (+0), pendant que le Congo (1 pt – 17) est 5e et l’Erythrée qui n’a joué aucun match est la lanterne rouge avec 0 point.

Le Niger sera face au Congo pendant que la Tanzanie croisera la Zambie. Le match Erythrée contre Maroc est annulé.

