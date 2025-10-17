Le BIR 19 conduit avec succès une opération d’escorte sur l’axe Bogandé-Manni

Manni, 13 octobre 2025 (AIB)- Le 19e Bataillon d’Intervention Rapide (BIR), conduit par le capitaine Lynx, a mené avec succès, du 12 au 13 octobre 2025, une mission d’escorte sur l’axe Bogandé-Manni, dans la province de la Gnagna, région de la Sirba.

Plus d’une centaine de camions de ravitaillement, de cars et d’autres véhicules ont été convoyés, à l’aller comme au retour, en toute sécurité.

Au cours de la progression, les équipes du Génie militaire ont neutralisé cinq engins explosifs improvisés (EEI), évitant ainsi des drames grâce à leur vigilance et leur expertise.

Leur professionnalisme et leur ingéniosité ont également permis au convoi d’atteindre sa destination.

Les mécaniciens militaires ont, pour leur part, fait preuve d’une endurance remarquable, n’hésitant pas à tracter des véhicules en panne avec leurs propres moyens afin de maintenir la cohésion du convoi.

Plusieurs terroristes ont été neutralisés, trois motos récupérées et deux armes saisies.

Cette opération, conduite avec efficacité, illustre la détermination des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) à garantir la libre circulation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire.

Agence d’Information du Burkina