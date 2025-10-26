CYCLISME-BFA-AFR-EUR-SPORT-TOUR-FASO

Le Belge De Cabooter, 1er maillot jaune du 36e Tour du Faso

Ouagadougou, 25 oct. 2025 (AIB)-Le sprinter belge de la Flanders De Cabooter Lance a remporté samedi, la 2e étape du Tour international du Faso, couru entre Koudougou et Boromo (156, 200km), en s’imposant au sprint devant le Marocain Ed-Doghmy Achraf et le Burkinabè Paul Daumont.

Le Belge De Cabooter Lance a mis tout le monde d’accord en bouclant les 156,200km, la plus longue étape de la compétition, en 3h44mn 00 seconde, soit une vitesse moyenne de 41,839km/h. Cette 2e étape marquait du même coup, le début réel du Tour du Faso, la première ayant été annulée.

Burkinabè, Maliens et Belges ont été les véritables animateurs de la course, durant le parcours et se sont distribués les bonifications dans les sprints intermédiaires. Le premier point chaud de Sabou, au kilomètre 66,55 a été enlevé par le Malien Tiémoko Diallo devant le Belge De Boes Timmy et le Burkinabè de l’équipe régionale de l’Ouest, Bamassi Soulama.

Au tour de De Boes Timmy de s’offrir le 2e sprint intermédiaire de Tita (102,740km) devant Saturnin Yaméogo (Burkina Faso), avant de passer la bonification de Laba (123,890km) au Malien Djandiouba Diallo. Aucune échappée n’a prospéré, tant les coureurs se marquaient à la culotte. Même la sortie en solitaire du Burkinabè Mohamadi Ilboudo avant Sabou, a été vite annulée.

Les prétendants à la tunique jaune se sont marqués à la roue dans le dernier kilomètre avant que le Belge jusque-là timide, ne place une attaque qui a surpris ses concurrents. Aussi bien Paul Daumont que le Marocain Ed-Doghmy, personne n’a répondu au coureur de la Flanders.

La victoire du Belge est acquise, le maillot jaune également avec un écart de près de 10 secondes d’avec son concurrent direct Ed-Doghmy. La 3e étape, le critérium de Bobo-Dioulasso (116,100km) qui a le plus souvent souri aux Burkinabè, sera déterminant pour la suite de la compétition demain dimanche sur le boulevard.

Agence d’information du Burkina

AS/ATA