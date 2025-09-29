Burkina – Association – Don- Faso mêbo

L’association des livreurs d’agrégats de Ouagadougou (ABLAO) répond à l’appel du Président du Faso

Ouagadougou, le 28 sept. 2025 (AIB)-L’Association burkinabè des livreurs d’agrégats de Ouagadougou (ABLAO) a marqué, dimanche, son engagement aux côtés de l’initiative présidentielle Faso mêbo, en offrant 80 tonnes de granite et 120 tonnes de sable. Ce geste, fruit de la contribution collective de ses membres, illustre la volonté des acteurs du secteur informel d’accompagner l’effort national de construction et de résilience.

« Tous les livreurs d’agrégats de Ouagadougou réunis au sein de notre association ont répondu à l’appel du Président du Faso, le capitaine tous les Burkinabè Ibrahim Traoré, en contribuant à ce don », a déclaré le président de l’ABLAO, Hamado Zongo à se mobiliser massivement derrière cette initiative présidentielle qui vise à bâtir un Burkina Faso uni, fort et prospère.

Pour sa part, Laurent Bouda, membre actif de l’association, a rendu un vibrant hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). « Beaucoup de nos FDS et VDP sont tombés sur le champ de bataille pour la patrie. Nous n’allons jamais cesser de magnifier leur bravoure et de veiller qu’ils ont laissé derrière eux », a-t-il affirmé avec émotion.

Au-delà du don, les membres de l’ABLAO se sont également mobilisés pour des travaux pratiques, notamment la confection de pavés au quartier général de Faso Mêbo, démontrant ainsi leur engagement concret et citoyen. Ils ont promis de revenir dans les jours à venir avec encore plus de contributions et d’initiatives pour accompagner la vision portée par le Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et chef de l’État.

À travers ce geste, l’ABLAO entend non seulement apporter sa pierre à l’édifice national, mais aussi inspirer d’autres associations et corps de métiers à s’inscrire dans la dynamique collective de construction et de solidarité nationale.

Agence d’information du Burkina

Bo/yos