L’association contact hors limites collecte du sang pour les malades du CHU-Yalgado

Ouagadougou, 15 nov. 2025. (AIB)- L’association contact hors limites a organisé une séance de don de sang, samedi au profit des malades du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. Environ une vingtaine de poches ont été collectées.

« Nous avons fait le constat qu’il y a plusieurs cas de malades aux sein des urgences médicales qui n’ont pas de personnes ressources pour leur apporter des médicaments et des vêtements.

A travers nos gardes malades, nous les assistons jusqu’à ce qu’on puisse trouver leurs parents » affirme Cheick Abache Kaboré, Secrétaire général de Contact hors limites.

Pour lui, certains patients n’arrivent pas à faire face aux dépenses liées à la prise en charge dans les centres de santé et l’association contact hors limites arrive parfois à soulager ces derniers.

M. Kaboré s’exprimait samedi, à Ouagadougou, à l’occasion de la séance de don de sang organisé par l’association contact hors limites.

Le personnel du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo et les riverains ont pu donner leur sang, permettant ainsi de soulager les malades en quête de ce liquide précieux.

« L’activité a été lancée il y a environ une semaine. Donc nous ne nous attendions pas à un tel engouement. Nous adressons nos remerciements aux donneurs » lance –t-il.

Zalissa Ouédraogo, représentante du Centre régional de transfusion sanguine du Kadiogo, a remercié l’association pour cette collecte et appelé les autres associations à emboiter les pas de Contact hors limites.

« Cette journée rappelle que chacun peut contribuer à préserver une vie. Donner son sang est un acte qui permet de sauver des personnes, de réunir des familles et de rendre des lendemains possibles » déclare Yenoudié Rébéka Roxane Soukaïna Lankoandé, présidente de l’association SUPLAMAR.

« SUPLAMAR était ce matin aux côtés de l’association Contact hors limites, notamment parce que la santé sexuelle et reproductive repose aussi sur un accès sûr et constant au sang. Nous félicitons notre partenaire pour la réussite de cette activité et remercions toutes les personnes qui ont répondu présentes. Leur générosité contribue réellement à sauver des vies » soutient Roxane Lankoandé.

L’association Contact hors limites créée en 1997 pour venir en aide aux patients défavorisés a lancé un appel aux bonnes volontés pour contribuer en nature ou en espèce à la prise en charge des patients démunis en manque d’accompagnants dans les centres de santé.

Agence d’information du Burkina

RK/ata