L’Arabie Saoudite lance la Conférence et Exposition du Hajj sous le thème : « De La Mecque au Monde » pour le développement des services et l’amélioration de l’expérience spirituelle

L’Arabie Saoudite accueillera, du 9 au 12 novembre 2025, la cinquième édition de la Conférence et Exposition du Hajj 1447 de l’Hégire, organisée par le Ministère du Hajj et de la Omra au Centre Jeddah Superdome, sous le Haut Patronage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud.

Cet événement constitue l’une des principales plateformes du Royaume mettant en exergue les efforts nationaux déployés pour le développement du système du Hajj, et rassemblant un nombre de spécialistes, d’experts et de représentants d’organismes concernés venus de l’intérieur du Royaume et de l’étranger. Il vise à favoriser l’échange d’expériences, à présenter les meilleures pratiques et à suivre les évolutions techniques et administratives afin d’améliorer la qualité des services rendus aux pèlerins.

L’organisation de cette conférence s’inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement saoudien pour renforcer l’efficacité et la performance du système du Hajj sur les plans opérationnel, organisationnel et technique, en tenant compte de l’augmentation constante du nombre de pèlerins, de la diversité de leurs besoins et de leurs attentes croissantes en matière de fluidité et de qualité de l’expérience. Cet événement reflète l’engagement du Royaume à offrir un environnement sûr, organisé et hautement efficace pour l’accomplissement des rites, grâce à l’investissement dans les solutions intelligentes, à l’échange d’expertises et à la mise en valeur des meilleures pratiques mondiales dans la gestion des foules et des services sur le terrain.

Le congrès s’étendra sur une superficie de plus de 52 000 mètres carrés et accueillera plus de 260 exposants représentant 13 secteurs clés, notamment le tourisme, la technologie, les services de santé et les services opérationnels. Plus de 95 orateurs et experts internationaux y participeront, présentant plus de 100 idées novatrices dans le cadre de 80 sessions de dialogue et 60 ateliers traitant des défis futurs et des opportunités d’amélioration du parcours du Hajj et de la Omra, avec une participation attendue de plus de 150 000 visiteurs venant du Royaume et de l’étranger.

La conférence mettra en avant plusieurs initiatives phares lancées par le Ministère du Hajj et de la Omra, parmi lesquelles «I‘Âcha-Thon» (Défi de l’innovation en restauration des pèlerins), qui propose un modèle innovant de distribution de repas flexible et personnalisé, l’initiative «Ansanat Al’Macha’ir» (Humanisation des Lieux Saints de l’Islam), visant à rendre les espaces et les services plus harmonieux et adaptés au confort des visiteurs, ainsi que l’initiative « Solutions Durables », fondée sur l’utilisation d’énergies propres, de technologies de refroidissement intelligentes et d’une gestion efficace des ressources. La Zone d’innovation accueillera plus de quinze entreprises technologiques émergentes participant à trois défis pratiques visant à améliorer la gestion des foules et des opérations à l’aide de l’intelligence artificielle et de l’analyse de données.

L’événement verra également la signature d’une panoplie d’accords et de partenariats stratégiques, renforçant les opportunités d’échange de connaissances et d’expansion de la coopération dans le secteur du Hajj et de la Omra, notamment dans les domaines de la transformation numérique, de l’intégration des systèmes et de l’amélioration de la qualité des services dans les Lieux Saints de l’Islam.

La conférence abordera plusieurs axes stratégiques, dont la transformation numérique, la gestion intelligente et la durabilité opérationnelle, considérées comme des éléments clés du développement du système du Hajj et de la consolidation de sa fléxibilité et de son efficacité. Ces axes sont alignés sur les Objectifs de la Vision Saoudienne 2030 et du Programme du Service des Invités du Miséricordieux (Duyouf Ar-Rahman), qui met l’accent sur l’amélioration des services et sur l’élargissement de l’usage des solutions technologiques pour garantir une expérience de pèlerinage plus organisée, fluide et durable.

L’organisation de cette conférence s’inscrit dans le cadre du processus global de modernisation du secteur du Hajj conduit par le Royaume, en cohérence avec les Objectifs de la Vision 2030 et du Programme du Service des Invités du Miséricordieux. Elle représente une plateforme destinée à mettre en lumière les progrès réalisés dans les domaines de la gestion intelligente, de la transformation numérique et de l’amélioration de l’efficacité des services. Elle offre également un espace d’échange d’expériences et de réflexions sur les moyens de perfectionner les performances sur le terrain, afin de renforcer la qualité des services offerts aux pèlerins tout au long de leur parcours spirituel.

