Lancement de la 14e édition du FIED sous le signe du leadership féminin et de l’action entrepreneuriale

Ouagadougou, 21 juillet 2025 (AIB) – La 14e édition du Forum International des Femmes Entreprenantes et Dynamiques (FIED) a été officiellement lancée ce lundi à Ouagadougou. Placé sous le très haut patronage du Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, l’événement se tiendra du 25 au 30 Novembre 2025 au Burkina Faso.

Placée sous le thème « le rôle et l’impact de la femme dans l’industrialisation et la valorisation des produits locaux », cette édition du Forum International des Femmes Entreprenantes et Dynamiques (FIED) ambitionne de renforcer les capacités entrepreneuriales des femmes africaines et de créer un réseau de solidarité économique.

« Nous sommes un réseau de femmes fortes, battantes, des championnes nationales qui ont compris très tôt la nécessité de se mettre ensemble, sans jalousie, sans concurrence pour prendre notre place de choix dans l’économie de nos différents pays », a déclaré la présidente du FIED, Madame Djélika Yéo.

Le forum, prévu se tenir du 25 au 30 Novembre, réunira des entrepreneures venues de plusieurs pays du continent. Il prévoit des panels, des formations pratiques, une foire d’exposition et des sessions de réseautage.

Le FIED 2025 vise à promouvoir l’autonomisation économique de 10 000 femmes africaines à travers la valorisation des produits locaux, des formations pratiques en entrepreneuriat et la création de partenariats porteurs dans un contexte de crise.

« Nous offrons des formations en entrepreneuriat féminin axées sur la création d’entreprise, avec un accompagnement complet incluant l’élaboration de plans d’action et financiers, du coaching et du mentoring pour renforcer la confiance en soi et soutenir le développement personnel et professionnel des femmes. » a déclaré Madame Faouhzia Tarek vice-présidente et porte-parole du FIED.

Le gouvernement burkinabé, notamment les ministères en charge de la Femme, de l’Industrie et du Commerce, ainsi que le cabinet présidentiel, soutiennent activement l’organisation et la réussite de cette 14e édition qui ambitionne de booster l’inclusion économique des femmes burkinabés et africaines.

« Cet événement sera porté par le ministère de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale, et le ministère de l’Industrie et du Commerce. Tout cela est coordonné et supervisé par le cabinet du Président du Faso, représenté ici par moi-même et le chef du cabinet » a laissé entendre le conseiller du Président du Faso, Monsieur Gaétan Ouédraogo

