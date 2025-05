CHINE-PEKIN-COOPERATION-SEMINAIRE-MEDIAS

L’ambassadeur du Burkina Faso en Chine salue l’excellence des relations sino-burkinabè lors d’un séminaire sur les médias

Pékin, 28 mai 2025(AIB) – L’ambassadeur du Burkina Faso en République populaire de Chine, Son Excellence Daouda Bitié, a salué l’excellence des relations entre les deux pays à l’occasion de la cérémonie de clôture du séminaire international sur les médias, tenue le 28 mai 2025 à Pékin.

« Les activités de partage d’expériences constituent des piliers forts de la coopération entre nos deux pays. Outre le renforcement des capacités et la formation du capital humain, ces initiatives favorisent un brassage culturel propice à une meilleure connaissance mutuelle », a déclaré le diplomate burkinabè.

Il a rappelé que la coopération bilatérale, fondée sur la considération et le respect mutuel, connaît une dynamique croissante depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine en mai 2018.

Selon lui, la tenue de ce séminaire, ainsi que les nombreuses actions de renforcement des capacités techniques, témoignent de la solidité et de l’exemplarité des relations sino-burkinabè.

« La vision des autorités chinoises de renforcer les compétences des acteurs de l’administration burkinabè dans des secteurs clés du développement constitue une preuve concrète de l’excellence de notre coopération, qui accorde une place de choix au transfert d’expérience et de compétences », a-t-il souligné.

Organisé à l’initiative de la République populaire de Chine, le séminaire international sur les médias s’est déroulé du 8 au 28 mai 2025 à Pékin. Il a réuni des responsables de médias publics et privés du Burkina Faso.

Outre des communications sur l’usage des technologies dans les médias, la gestion des nouveaux médias, la création de contenus vidéo et les opportunités offertes par l’intelligence artificielle, les participants ont effectué des visites dans des entreprises, des universités et des organes de presse à Pékin, Jinan et Qingdao.

Agence d’Information du Burkina

SMS/ata