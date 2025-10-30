La souveraineté pharmaceutique du Burkina Faso au cœur d’un conclave

Ouagadougou, 29 octobre 2025 (AIB)-

Le 10ᵉ congrès de l’Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso, couplé à la 6ᵉ Journée pharmaceutique, a été officiellement lancé ce mercredi à Ouagadougou. Les travaux, prévus pour deux jours, se tiennent sous le thème : « Souveraineté pharmaceutique du Burkina Faso : défis et opportunités ».

Le président de l’Ordre national des pharmaciens, Dr Nao Nédié, a indiqué que le choix de ce thème s’inscrit pleinement dans la vision ambitieuse du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré qui vise à favoriser l’industrialisation du secteur pharmaceutique national.

Selon lui, cette dynamique tend à promouvoir la mise en place de la société d’économie mixte Faso Pharma, afin de garantir à la population un accès à des médicaments de qualité, sûrs et efficaces, tout en renforçant l’indépendance sanitaire du pays.

« Dans ce cadre, il s’agira pour l’ensemble des pharmaciens ici présents de s’imprégner davantage des enjeux liés à cette souveraineté pharmaceutique, d’identifier les défis qui se dressent sur notre chemin et de dégager des stratégies pertinentes et opérationnelles qui garantissent sa mise en œuvre efficace », a-t-il expliqué.

Le président de l’Ordre a précisé que, durant ces deux jours, les participants prendront part à des panels, des conférences et des ateliers thématiques, ainsi qu’à la présentation du bilan à mi-mandat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, exercice 2023-2025.

« Notre objectif est de faire émerger des recommandations pertinentes qui nous engagent et qui serviront de fondement à des réformes structurelles et profondes, en faveur de l’industrialisation du secteur pharmaceutique dans notre pays », a-t-il ajouté.

Dr Nédié a invité les pharmaciens à faire de ce congrès une tribune d’échanges francs et un espace de diagnostic sans complaisance.

Pour sa part, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Kargougou, a souligné que cette rencontre se tient dans un contexte national marqué par une volonté politique affirmée de promouvoir la souveraineté, l’indépendance et l’émancipation réelles du pays.

Selon lui, le Burkina Faso ne saurait gagner la bataille de sa souveraineté sanitaire sans un système pharmaceutique fort et autonome.

Dr Kargougou a souhaité que ces assises constituent un cadre de réflexion et de propositions d’actions concrètes, permettant d’analyser les politiques pharmaceutiques, d’interroger les pratiques professionnelles et de mieux appréhender les enjeux de l’intelligence artificielle dans le domaine.

Lors de la cérémonie d’ouverture, plusieurs acteurs du secteur pharmaceutique ont été décorés pour leur dévouement et leur contribution au développement du domaine.

Agence d’information du Burkina

ZAF-SW/ata