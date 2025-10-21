‎

‎La semaine du Film Burkinabè : une édition 2025 placée sous le signe du patriotisme et de la souveraineté culturelle

‎Ouagadougou, 21 oct. 2025 (AIB)-Le Centre National des Arts du Spectacle et de l’Audiovisuel (CENASA) a tenu, ce mardi 21 octobre 2025, une conférence de presse pour annoncer la tenue de la Semaine du Film Burkinabè (SeFiB) prévue du 07 au 14 décembre 2025 à Ouagadougou.

‎La conférence ,présidée par le Directeur général du CENASA, Abraham Ouesséna Abassagué, le directeur de la communication,de la programmation et du marketing, Damien Pierre Bamouni et le contrôleur interne,Malik Ouédraogo a permis de dévoiler le thème de cette 4e édition : « Cinéma et Révolution : éveil des consciences et souveraineté des peuples».

‎Selon le DG du CENASA, la SeFiB 2025 se distingue des éditions précédentes par son ancrage dans l’élan d’éducation patriotique initié par le Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré.

‎« Chacun de nous a besoin d’un peu d’immersion patriotique, et nous avons voulu que la Semaine du film burkinabè serve à cela : offrir des valeurs, éveiller les consciences et restaurer les mentalités », a-t-il déclaré.

‎La Semaine du Film Burkinabè, a-t-il ajouté, a pour objectif général de promouvoir la production cinématographique nationale et de mettre en lumière les réalisateurs, comédiens et techniciens burkinabè.

‎Elle constituera aussi une lucarne culturelle entre deux éditions du FESPACO, permettant aux cinéphiles de revivre l’ambiance du festival panafricain, dans un cadre plus familial et pédagogique.

‎Le DG du CENASA a rappelé que la SeFiB 2025 entend projeter huit films burkinabè à forte portée patriotique, accueillir environ 15 000 cinéphiles, sensibiliser 1 500 jeunes aux valeurs citoyennes et honorer une figure emblématique du cinéma national lors d’une soirée d’hommage.

‎Un espace éducatif et interactif sera également aménagé à l’Espace Aéré Amadou Balaké pour accueillir 3 500 jeunes à travers des expositions, stands et ateliers sur les métiers du cinéma.

‎La programmation comprendra plusieurs moments forts, notamment :

‎une soirée d’hommage à un grand nom du cinéma burkinabè ;des projections-débats de films engagés ;une soirée patriotique dédiée aux œuvres inspirées de la Révolution populaire et progressiste ; une séance spéciale pour les scolaires, avec projections éducatives et discussions guidées et une soirée rétro consacrée aux classiques du cinéma burkinabè.

‎Le DG a souligné que cette édition ne comportera ni films étrangers ni compétition, privilégiant exclusivement les productions nationales, dont certaines œuvres cultes du patrimoine seront « réveillées » pour l’occasion.

‎« Nos enfants doivent voir nos films, pas seulement ce qu’on leur impose sur Netflix. Venir à la SeFiB, c’est un acte de patriotisme », a-t-il insisté.

‎Le CENASA prévoit d’organiser le transport des élèves grâce à des bus mis à disposition des établissements afin de favoriser leur participation.

‎« Nous faisons notre part pour l’immersion patriotique par le film. Aux parents et aux éducateurs de jouer la leur », a conclu le Directeur général.

‎La SeFiB 2025 se positionne ainsi comme un espace de rencontre, de dialogue et d’engagement collectif, où créateurs, institutions, médias et public se retrouveront pour célébrer la souveraineté culturelle et la fierté nationale.

‎Rendez-vous est pris du 07 au 14 décembre 2025 au CENASA pour cette semaine placée sous le signe de la conscience, de la créativité et du patriotisme burkinabè.

