La Russie réaffirme son soutien à l’AES dans la lutte contre le terrorisme

New York, 24 sept. 2025 (AIB)-La Russie a réaffirmé mercredi son engagement à soutenir opérationnellement le Burkina Faso, le Mali et le Niger afin qu’ils gagnent la lutte contre le terrorisme.

« Nous allons continuer à apporter le soutien nécessaire à l’AES pour gagner la lutte contre le terrorisme, notamment à travers le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Nous tenons à la stabilisation et à l’intégrité territoriale de l’espace AES », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Il s’exprimait à l’issue d’une rencontre de haut niveau à New York avec ses homologues du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Cette séance de travail s’inscrit dans le cadre du mécanisme de consultation bilatérale mis en place en avril 2025 à Moscou.

Elle a permis aux deux parties de faire le point sur les acquis du partenariat stratégique, notamment dans les domaines militaire, économique et diplomatique.

Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a salué « des avancées importantes », notamment la tenue récente à Moscou d’une réunion des ministres de la Défense des trois États membres de l’AES.

Selon lui, des « résolutions importantes » ont été prises pour soutenir la mise en œuvre de la future force unifiée de l’AES.

Sur le plan économique, les deux parties ont renouvelé leur volonté de renforcer la coopération commerciale, tandis que les ministres ont également échangé sur la situation politique et sécuritaire régionale, ainsi que sur les relations entre l’AES et certaines organisations africaines.

Agence d’information du Burkina

ANA/ata