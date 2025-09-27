Burkina-Coopération-Unfpa

La directrice exécutive de l’UNFPA salue les acquis du Burkina et promet de renforcer la collaboration

New York, 26 septembre 2025 (AIB) – La nouvelle directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), Dené Kéita, a réaffirmé vendredi à New York la priorité accordée au Burkina Faso dans les actions de son institution, à l’issue d’une audience avec les ministres burkinabè de l’Action humanitaire, Pélagie Kaboré, et de la Jeunesse, Roland Somda.

Déné Kéita s’est dite honorée d’avoir échangé avec les deux membres du gouvernement, burkinabè qu’elle a félicités pour les succès enregistrés au profit des populations depuis leur prise de fonction.

« Ce sont deux ministères clés pour l’avenir de la population dans le pays. Nous avons eu des discussions très fructueuses pour célébrer les acquis. J’ai constaté une grande solidarité entre les deux départements et leur capacité à créer des passerelles entre leurs actions », a-t-elle déclaré.

La responsable onusienne a exprimé son admiration pour la résilience et le dynamisme du Burkina Faso, qualifiant le pays des Hommes intègres de « priorité pour l’UNFPA ». Elle a promis de poursuivre et de renforcer la collaboration en vue d’améliorer les conditions de vie des populations, en particulier des jeunes et des groupes vulnérables.

Agence d’Information du Burkina

ANA/ata