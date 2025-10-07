Burkina – Presse – Revue

La désignation du Burkina à la tête de l’UEMOA et la destruction du mensonge des médias impérialistes à la Une des quotidiens

« Le Burkina Faso a récupéré sa chose ! », s’exclame le quotidien bobolais L’Express du Faso. Le journal indique que le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, a été désigné nouveau président du Conseil des ministres statutaire de l’UEMOA, lors de la session ordinaire du 6 octobre 2025 tenue à Dakar.

Il succède ainsi au ministre ivoirien de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, pour un mandat de deux ans, conformément à l’article 11 du traité de l’UEMOA, précise le journal, qui ajoute : « Une chose est sûre, les États de l’AES entendent faire respecter leurs droits dans les instances communautaires et n’hésitent plus à recourir à des actions fortes pour se faire entendre. »

Le quotidien privé L’Observateur Paalga rappelle que « cette désignation intervient après le rendez-vous manqué du 11 juillet 2025 ». Le journal note que les États de l’AES avaient claqué la porte de la 2ᵉ session ordinaire du Conseil des ministres de l’UEMOA, tenue à cette date, faute de consensus sur la désignation du Burkina Faso pour assurer la présidence tournante du Conseil, conformément au traité de l’Union.

Autre actualité commentée par les journaux : la remise du rapport 2024 de l’ARCOP. Selon L’Express du Faso, « une délégation de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), conduite par son président du conseil de régulation, Abdallah Youssef Chahine Traoré, a remis son rapport annuel 2024 au Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le 6 octobre 2025 ».

Pour L’Observateur Paalga, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a invité l’ARCOP à formuler des propositions de réformes concrètes répondant aux besoins réels de développement du pays : « On ne peut plus se payer le luxe des lourdeurs. Sortez des sentiers battus et proposez des textes qui favorisent l’efficacité dans les marchés publics », a laissé entendre le Premier ministre, précise le confrère.

Autre fait : le capitaine Ibrahim Traoré a salué la déconstruction du mensonge des médias impérialistes lors d’une cérémonie de montée des couleurs à la présidence du Faso, selon le quotidien d’État Sidwaya.

Selon L’Express du Faso, le président du Faso a lancé un appel à « se départir de ces médias qui se financent au moyen de prises de participation ou d’abonnements, mais dont le narratif dessert les peuples ».

Agence d’Information du Burkina