La Chine pratique la politique d’assistance ciblée pour accroître la production agricole

Pékin, 12 août 2025 (AIB) – La politique d’assistance ciblée, fondée sur des solides partenariats entre les universités et le monde rural, est appliquée en Chine pour accroître la production agricole nécessaire à l’autosuffisance alimentaire et à l’exportation.

Dans un exposé sur la nation chinoise, M. Sun Jiwen, ancien diplomate chinois, a expliqué le modèle de développement du pays en matière de production agricole.

L’assistance ciblée consiste à établir un partenariat entre les universités agricoles et le monde rural, afin d’accroître la production agricole.

Dans le cadre de sa politique de développement agricole, le gouvernement chinois a créé des universités spécialisées.

Pour assurer l’autosuffisance alimentaire dans les zones rurales, il mise sur l’appui des étudiants issus de ces universités.

Formés aux techniques modernes, ces étudiants sont déployés dans les campagnes pour accompagner les paysans dans leurs activités, afin d’augmenter la production agricole locale.

Cette pratique permet aux paysans d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. La consommation locale et la mise en place d’unités de transformation des produits sont également encouragées par les autorités.

Depuis le 11 août, une vingtaine de journalistes burkinabè participent à un séminaire de partage d’expériences en matière de presse. C’est dans ce cadre que le processus de développement chinois a été expliqué aux participants.

Agence d’Information du Burkina