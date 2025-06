La BOAD appelle à une mobilisation collective en faveur de la transition énergétique et de l’agriculture durable

Lomé, 12 juin 2025 (AIB)-La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a appelé jeudi, à une mobilisation collective, en vue de trouver des solutions concrètes face aux défis qui entravent l’avènement de la transition énergétique et de l’agriculture durable dans la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a constaté l’AIB.

Le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge Ekoué, a donné jeudi à Lomé le coup d’envoi des BOAD Development Days, une nouvelle plateforme d’échanges axée sur les solutions concrètes aux défis de développement durable dans l’espace UEMOA.

Dans son discours d’ouverture, M. Ekoué a appelé à une mobilisation collective autour du thème : « Financement de la transition énergétique et de l’agriculture durable : défis, opportunités et solutions », soulignant que l’Afrique de l’Ouest se trouve aujourd’hui à un « carrefour stratégique » de son développement.

« Le changement climatique est devenu une réalité tangible. Nos zones agricoles sont fragilisées, l’accès à l’énergie reste inégal, et les besoins de financement sont colossaux », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de repenser les modèles de production, de consommation et d’investissement.

Le président de la BOAD a évoqué les nombreux défis auxquels fait face la région, notamment le faible accès à l’électricité (inférieur à 50% dans l’UEMOA) malgré un potentiel énergétique important.

Il a également souligné la vulnérabilité du secteur agricole, marqué par la dépendance aux intrants importés, la faible mécanisation et les effets du changement climatique. Pour y répondre, la BOAD mise sur un engagement stratégique.

Depuis 2021, à travers le Plan DJOLIBA, l’institution a injecté plus de 3 300 milliards de FCFA dans les économies de l’Union, avec 39% des investissements énergétiques consacrés aux énergies renouvelables, a assuré son président.

M. Ekoué a cité plusieurs projets emblématiques soutenus par la banque, comme les centrales solaires tout en mettant en avant l’accompagnement d’une agriculture durable intégrant des innovations telles que l’irrigation goutte-à-goutte, l’agroforesterie ou l’assurance agricole indexée.

Le forum, qui s’étale sur deux jours, rassemblera experts, décideurs et investisseurs pour identifier des solutions de financement innovantes et renforcer l’implication du secteur privé dans l’agriculture et l’énergie.

